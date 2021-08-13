الجمعة 13 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

في أول جمعة.. إيمي سمير غانم تزور قبر والديها (صور)

إيمي سمير غانم تزور
إيمي سمير غانم تزور قبر والديها

فتحت مقابر عائلة الفنان الراحل سمير غانم، اليوم الجمعة للمرة الثانية، بسبب وصول الفنانة إيمي سمير غانم لزيارة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، في أول جمعة بعدما غيبها الموت عن عالمنا متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، ووالدها سمير غانم الراحل متأثرًا بفيروس كورونا هو الآخر.

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عائلة الفنان الراحل سمير غانم 


ووصلت الفنانة إيمي سمير غانم، لزيارة قبريهما بمدافن العائلة بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، وقراءة القرآن والدعاء لهما، بعد رحيلهما عن الدنيا متأثرين بفيروس كورونا الذي أصابهما في نهاية شهر رمضان الماضي.

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عائلة الفنان الراحل سمير غانم 


وتوافد محبو الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، على المدافن، اليوم الجمعة، لقراءة الفاتحة لها، وونسها في أول أسبوع بعد رحيلها، ودعى لها الكثير من الحضور بدخول الجنة برفقة زوجها الراحل سمير غانم. 

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عائلة الفنان الراحل سمير غانم 

وشهدت مقبرة عائلة الفنان الراحل سمير غانم بمدافن الوفاء والأمل بمنطقة مدينة نصر، ظهر اليوم، وصول لافتة تحمل اسم الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز لتركيبها بجوار قبر زوجها الفنان الراحل سمير غانم في أول جمعة لها بعد وفاتها عن عمر يناهز الـ64 عاما. 

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عائلة الفنان الراحل سمير غانم 

رحيل الفنانة دلال عبد العزيز

ورحلت الفنانة دلال عبدالعزيز عن عالمنا صباح السبت 7 أغسطس، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وشيعت جنازتها عقب صلاة ظهر الأحد 8 أغسطس من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ودفنت بجوار زوجها الفنان سمير غانم في مدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.

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عائلة الفنان الراحل سمير غانم 

يجدر الإشارة إلى أنه حضر الجنازة العديد من الفنانين على رأسهم الفنانة إلهام شاهين وهالة سرحان بوسي شلبي ورشوان توفيق وسمير صبري وإسعاد يونس، وأحمد زاهر وابنتيه ليلى وملك وأحمد فهمي وهنا الزاهد وكريم فهمي ويوسف الشريف وإنجي علاء وفيفي عبده وماجد المصري ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا وشريف منير ودينا ودينا الشربيني ونضال الشافعي.

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عائلة الفنان الراحل سمير غانم 
سمير غانم دلال عبد العزيز أسبوع جمعة إيمي سمير غانم

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