إطلاق قافلة جامعة الأزهر لمحافظة الفيوم دعمًا لـ «حياة كريمة»

انطلقت، اليوم الجمعة، قافلة جامعة الأزهر التنموية الشاملة التي تنظمها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر إلى محافظة الفيوم.

وأعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن رؤية الجامعة تستهدف وصول القوافل التنموية إلى الأماكن الأكثر احتياجًا؛ دعمًا لجهود الدولة في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن القافلة تضم أطباء في مختلف التخصصات الطبية، إضافة إلى وجود صيادلة وكوادر تمريضية، إضافة إلى متطوعين.

وأوضح صديق أن القافلة تستهدف توقيع الكشف الطبي على المواطنين في محافظة الفيوم، وصرف الأدوية اللازمة لهم، لافتًا إلى أن كل هذه الخدمات التي تقدمها قافلة جامعة الأزهر بالمجان، بجانب ذلك فإن أية حالة تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية تحول إلى مستشفيات جامعة الأزهر الخمس مشيرًا إلى أن ذلك بالمجان أيضًا.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن القافلة تحمل عديدًا من المساعدات الغذائية؛ لتوزيعها على المناطق الأولى بالرعاية، إضافة إلى ذلك وعلى هامش القافلة الطبية تجرى اختبارات محو الأمية، وأيضًا تعقد الندوات التوعوية في مختلف المجالات من خلال علماء الأزهر الشريف، الذين يتمتعون بالوسطية والاعتدال.

وذلك في إطار رسالة مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ وفي إطار خدمة المجتمع وتنمية البيئة محليًّا وإقليميًّا، وجنبا إلى جنب مع جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودعمًا لمبادرة "حياة كريمة".

وتابع الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على القوافل الطبية والإغاثية، بمتابعة الاستعدادات الخاصة بسفر القافلة الطبية إلى محافظة الفيوم، والتي يستمر عملها ثلاثة أيام من السبت إلى الإثنين المقبل.