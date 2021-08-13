طرق للمساعدة في ممارسة التمارين بعيدًا عن الصالات الرياضية

يعتبر الذهاب لصالة الجيم، من الأمور الثقيلة على الأذهان، بسبب المشقة التي نراها هناك، بالإضافة إلى أنها من الأماكن الغير محببة لهواة تناول الطعام.

في التقرير التالي قدم خبراء اللياقة البدنية بموقع " webmd" الطبي، عدد من الطرق للتمرين خارج الصالات الرياضية، فإذا كنت تكره الذهاب إلى صالات الجيم فعليك بالطرق التالية:

لعب تنس الطاولة أو كرة السلة:



يمكنك استخدام لعب التنس وكرة السلة، للتخلص من الدهون دون الذهاب للصالات الرياضية، فهذه الأنشطة تساهم في إمداد جسمك بالعضلات والمرح أيضًا.

الأعمال المنزلية:



هل تريد إنجاز شيئين في وقت واحد؟ ستحصل على تمرين "معتدل" إذا قمت بغسل سيارتك وتلميعها أو المساعدة في تنظيف المنزل مع زوجتك، فهذا سيساعدك في الحصول على شكل بدني أفضل.

الزراعة وتهذيب الحدائق:



قد لا تفكر في الأمر على أنه تمرين، ولكن إذا قمت بالحفر والانحناء والتقطيع حول حديقتك لمدة 30 دقيقة يوميًا فستحصل على تمرين لائق بفضل الحركة الكثيرة.

ممارسة العلاقة الحميمة:



أوضح الباحثون، أنك ستحرق حوالي 5 سعرات حرارية في الدقيقة، أي ما يعادل المشي السريع لمدة خمس دقائق، وذلك عند ممارسة العلاقة الحميمة.

وتظهر الأبحاث أن العلاقة الحميمة، قد تساعد في الوقاية من أمراض القلب، الامر الذي يساهم في الوقاية من أكثر الأمراض شهرة في العالم.

الرقص:



يمكن أن يكون اجتماعيًا، فهو نشاط ممتع للغاية ، حتى لو قمت به بنفسك، حيث يمكنه شد عضلاتك وتقوية قلبك ورئتيك، كما أنه قد يرفع معنوياتك.

ممارسة الرياضة في الهواء الطلق:



أكد خبراء اللياقة البدنية أن ممارسة بعض التمارين الرياضية في الهواء الطلق يساعد في حرق الكثير من السعرات الحرارية بالإضافة إلى زيادة هرمون السعادة، لذا من الأفضل ممارسة التمارين الرياضية مع أشخاص محببين لك في الهواء الطلق.