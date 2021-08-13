الجمعة 13 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باخوم يزور كنيسة العذراء والأم تريزا بعزبة النخل

الأنبا باخوم
الأنبا باخوم

زار اليوم النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، كنيسة العذراء والأم تريزا للأقباط الكاثوليك بعزبة النخل، حيث ترأس صاحب النيافة صلاة القداس الإلهي بمشاركة الأب يوحنا سعد راعي الكنيسة وشعب الرعية.

تخلل القداس الإلهي كلمة العظة من نيافته، واختتم نيافته صلاة القداس الإلهي، بمباركة الحضور وإعطائهم البركة الرسولية.

وشمل اجتماع نيافة الأنبا باخوم مع خدام الكنيسة وشعب الكنيسة، بالإضافة إلى تفقد أغلب الأنشطة.

الأنبا باخوم صلاة القداس الإلهي صوم السيدة العذراء مريم كاثوليكية اقباط الكاثوليك صوم السيدة العذراء كنائس القاهرة الإيبارشية البطريركية الانبا باخوم النائب البطريركي النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك السيدة العذراء مريم لأقباط الكاثوليك الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية

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