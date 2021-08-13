الأنبا باخوم يزور كنيسة العذراء والأم تريزا بعزبة النخل

زار اليوم النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، كنيسة العذراء والأم تريزا للأقباط الكاثوليك بعزبة النخل، حيث ترأس صاحب النيافة صلاة القداس الإلهي بمشاركة الأب يوحنا سعد راعي الكنيسة وشعب الرعية.

تخلل القداس الإلهي كلمة العظة من نيافته، واختتم نيافته صلاة القداس الإلهي، بمباركة الحضور وإعطائهم البركة الرسولية.

وشمل اجتماع نيافة الأنبا باخوم مع خدام الكنيسة وشعب الكنيسة، بالإضافة إلى تفقد أغلب الأنشطة.