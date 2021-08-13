برلمانى: العاصمة الإدارية معجزة عمرانية تخطف أنظار العرب والعالم

قال النائب محمد محمود لبيب، عضو مجلس النواب، إن ما يتم على أرض الوطن من مشاريع وإنجازات يمثل معجزة حقيقية يتحاكى بها العالم والدول العربية، ليس فقط من توالي الإنجازات العمرانية والزراعية والصناعية والتنموية في مصر، ولكن للمخطط الشامل الذي تتم به هذه الإنجازات وفق رؤية واضحة ومحددة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت لبيب، في تصريحات له اليوم، إلى ما قاله السفير التونسي بالقاهرة، محمد بن يوسف، إن مصر تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة، تصل لحد المعجزة، وإن الرئيس قيس سعيد عندما زار القاهرة كان حريصًا على أن يتفقد العاصمة الإدارية، وما يحدث بها من مشاريع ضخمة وسمع بها قبل مجيئه لمصر.

وأضاف عضو مجلس النواب أن العاصمة الإدارية كانت مجرد خيال في عقول أجيال مصرية سابقة منذ عقود، لإحداث نقلة تنموية وحضارية وتخفيف الزحام عن القاهرة، ونقل الوزارات وفتح أفق جديدة للتمدد العمراني والتطور، ولم يستطع أي زعيم الاقتراب من ذلك أو تحقيق الحلم سوى الرئيس السيسي.

وأفاد نائب سوهاج، بأن جملة الاستثمارات وفرص العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة واستيعابها التطوير واستكمال المنشآت لسنوات قادمة، يؤكد بالفعل أنها معجزة عمرانية تحدث على أرض مصر وتخطف أنظار العرب والعالم.

وكان أكد السفير التونسى، فى تصريحات صحفيه له، على الخصوصية التى تتمتع بها العلاقات المصرية التونسية، والتى ظهرت جلية فى العديد من المواقف والدعم المتبادل، مؤكدًا أن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد أعادت ثقة الشعب فى الدولة، مشيدًا بالمشروعات العملاقة التى تشهدها مصر، حيث وصف السفير التونسى العاصمة الإدارية الجديدة بـ«المعجزة» التى تتحقق على أرض مصر، مؤكدًا أنها تأتى فى إطار النهضة العمرانية غير المسبوقة التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس السيسى.