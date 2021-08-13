الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

16 وفاة و1769 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى أذربيجان

كورونا في أذربيجان
كورونا في أذربيجان

 أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان، اليوم الجمعة، تسجيل ألف و769 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 361 ألفًا و501 مُصاب.
وأفادت وكالة أنباء "تريند" الأذرية، نقلًا عن مجلس الوزراء، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 5125 حالة، عقب تسجيل 16 حالة وفيات أمس الخميس.
وأضافت أيضًا أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 337 ألفًا و 669 شخصًا.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم 

تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وسجلت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

الولايات المتحدة الصين المملكة المتحدة الاتحاد الصحة

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وائل لطفي

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