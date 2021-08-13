الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بنجلاديش تسجل 8465 حالة إصابة جديدة بكورونا ووفاة 197 شخصا

كورونا في بنجلاديش
كورونا في بنجلاديش

 أعلنت السلطات الصحية البنجالية تسجيل 8 آلاف و465 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و405 ألفا و333 حالة.

وأوضحت صحيفة بروثوم ألو المحلية البنجالية على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 197 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 23 ألفا و810 حالات.

وتابعت أن حصيلة المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا بلغت مليونا و273 ألفا و522 شخصا.

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