تداول 26 سفينة بموانئ غرب بورسعيد

تفريغ 4290 طن رخام وتداول 26 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان، اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول السفينة "OCMIS ADVENTURE"، التي ترفع علم بالو ويبلغ طولها 111 مترًا والغاطس 7.5 متر وذلك لتفريغ 4290 طن رخام.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 26 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج 6 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن.

وأشار البيان إلى ميناء غرب بورسعيد، شهد دخول سفينتي حاويات وخروج سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.