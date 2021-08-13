مصرع سيدة وإصابة 6 آخرين فى حادث على الطريق الصحراوى بالبحيرة

لقيت سيدة مصرعها، بينما أصيب 6 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الجمعة، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي عند الكيلو 210 بطريق الضبعة الصحراوي، مما نتج عنه وفاة سيدة وإصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

المصابون هم: محمد عبد الله سلام، 35 عاما، اشتباه كسر بالذراع اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، نورا السباعي جودة،31 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، شادية محمد عبد الله، 57 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، ياسمين محمد عبد الله، 19 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، نجوي محمد إبراهيم، 40 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، إسلام محمد عبدالله، 22 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، بينما توفيت مي أحمد عبد الله، 40 عاما.

تم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي، وجار عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، والجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.