34 وفاة و2360 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، عن تسجيل 2360 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 1063 حالة شفاء، و34 حالة وفاة، أمس الخميس.

وقال المركز في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس منذ بداية تفشيه في ليبيا في مارس 2020، ارتفعت إلى 279 ألفًا و99 حالة، بينها 204 آلاف و108 شفاء، و71 ألفًا و122 نشطة، و3869 حالة وفاة، حسبما ذكر موقع "بوابة الوسط"الإخباري الليبي، اليوم الجمعة .

وأضاف المركز أن العدد الإجمالي للمطعمين ضد الوباء بلغ 811 ألفًا و141 شخصًا.

وأعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي، أن اللجنة العليا لمتابعة الحملة التطعيمية للقاح كورونا تسلمت شحنة تقدر بـ110 آلاف جرعة من لقاح أسترازينيكا وصلت إلى مطار معيتيقة الدولي بطرابلس.

وأوضح المركز، وفقا لبوابة "الوسط" أن الشحنات وصلت مطار معيتيقة، وأن مفتشي الرقابة رافقوا الشحنة من المطار حتى وصولها إلى المخازن، مشيرًا إلى أنه تمت معايرة درجات التبريد أثناء الفتح لإدخال الشحنة، والتي تبين أنها مطابقة لدرجات التبريد المطلوبة.

كما أكد أنه جرى سحب عينات من الشحنة لإخضاعها للتحاليل المختبرية اللازمة للإفراج عليها من عدمه حتى يتسنى للجهات المتخصصة الشروع باستخدامها.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.