الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال إنشاء الأبراج التابعة لصندوق الإسكان بالخارجة

أعمال إنشاء الأبراج
أعمال إنشاء الأبراج

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتشطيبات بالأبراج السكنية التابعة لصندوق الإسكان، الجاري تنفيذها بمدينة الخارجة.

جاء ذلك خلال متابعته سير العمل بالمشروع الذي يهدف لاستغلال المساحات البينية داخل المدينة لإقامة وحدات سكنية وتجارية وطرحها أمام المواطنين، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس عادل عمر، مدير عام الإسكان بالمحافظة.

كما تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، منطقة درب السندادية بمدينة الخارجة، الجاري تطويرها ضمن خطة مشروعات تطوير المناطق العشوائية، يرافقه المهندس مجدي الطماوي، رئيس المركز، والمهندس عادل عمر، مدير عام الإسكان بالمحافظة.

ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير واستغلال المنطقة في إقامة أنشطة خدمية وتجارية لخدمة المواطنين، واستكمال أعمال النظافة والتجميل لإضفاء مظهر حضاري وجمالي.

وجه محافظ الوادي الجديد سرعة الانتهاء الإنشاءات والتشطيبات الأبراج السكنية لإستغلال المساحات البينية داخل المدينة لاقامة وحدات سكنية وتجارية وطرحها المواطنين

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