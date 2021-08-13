الجمعة 13 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شخصين متهمين بسرقة الشقق السكنية في 6 أكتوبر

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة عدد من الشقق السكنية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كان قد ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطلين، تورطا في سرقة عدد من الشقق السكنية فى مدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تورط عاطلين فى تكوين تشكيل عصابى تخصص فـى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب" مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن المسروقات.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

النيابة العامة 6 أكتوبر سرقة الشقق السكنية تحريات بحبس عاطلين

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثمن الشرف

الأكثر قراءة

شديد الحرارة ورطوبة 80%.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت

صورة «الفستان الجرىء» تشعل غضب حلا شيحة: «راعوا ربنا»

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية النتائج لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

خطوات الاستعلام عن لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة الرسمي أون لاين

الإمارات تدعو الأطباء وعائلاتهم للحصول على الإقامة الذهبية

«الحرف اليدوية» تشارك في معرض «تراثنا» أكتوبر المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

مؤمن المحمدي

المعلومات

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

ماجد حبته

إنهم يخلطون الدين بالفساد!

د هند جاد

مسموح بنصف خيانة

د. بهي الدين مرسي

تسعير الحواس الخمس

صور

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مسيرة ضد الاستيطان شرق نابلس

إسرائيل توسع نطاق حملة التطعيم بجرعة تنشيطية من لقاحات «كورونا»

الولايات المتحدة: ملتزمون بالعمل مع المغرب وإسرائيل لمستقبل أكثر سلاما