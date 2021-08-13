«متحف التحرير» ينظم برنامجًا تعليميًا للأطفال على الكتابة المصرية القديمة

بدأ المتحف المصري بالتحرير تنظيم برنامج تعليمي للأطفال خلال فترة الإجازة الصيفية لإلقاء الضوء على الكتابة المصرية القديمة، تحت عنوان «لغة القدماء».

وقالت صباح عبدالرازق، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إن هذا البرنامج يستهدف طلاب المدارس من الفئة العمرية من 6 إلى 8 سنوات، يتم تنظيمهم في مجموعات بواقع عشر أطفال في المجموعة الواحدة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية اللازمة، ومن المقرر أن ينعقد هذا البرنامج كل يوم السبت من كل أسبوع لمدة شهر.

وأشارت إلى أن البرنامج يلقي الضوء على خطوط الكتابات المصرية القديمة وهي الهيروغليفية والهيراطيقية، والديموطيقية، موضحة أنها خطوط لم تظهر كلها في وقت واحد وإنما جاءت في إطار تتابع زمني يعبر عن الامتداد الزمني الطويل الذي عاشته الكتابة المصرية القديمة، ويعبر في ذات الوقت عن النضج الفكري للمصري القديم.

وأضافت شيرين أمين، المشرف العام على متحف الطفل بالمتحف، أن البرنامج يتناول أيضا تعريف الأطفال أدوات الكتابة في مصر القديمة، ووظيفة الكاتب، والأعداد فى مصر القديمة، وذلك من خلال تنظيم جولة داخل قاعات المتحف تشمل أنشطة تفاعلية باستعمال وسائل تعليمية متخصصة، ويتبع الجولة ورشة تعليمية في قاعة البردي.

ولمتابعة البرامج التعليمية المقدمة خلال الفترة الصيفية يتم التواصل مع الصفحة الرسمية المتحف المصري بالتحرير:

https://www.facebook.com/EgyptianMuseumCairo



يشار إلى أن مجلة التايم الأمريكية، في تصنيفها السنوي، اختارت مدينة القاهرة لتكون ضمن قائمة أفضل 100 وجهة استثنائية في العالم لعام 2021 تدعو العالم لزيارتها، التي شملت عددا من مدن العالم منها مدن كل من أثينا في اليونان، وبرلين في ألمانيا، وكان في فرنسا، ولاس فيجاس في أمريكا، ومدريد في إسبانيا وغيرهم.

ووفقاً لهذا التصنيف، جاء اختيار مدينة القاهرة بسبب بناء المتحف المصري الكبير الذي ينتظر العالم افتتاحه قريباً، بالإضافة إلى إقامة ممشى أهل مصر على كورنيش النيل وعدد من فنادق الضيافة رفيعة المستوى.