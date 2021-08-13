الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أول ظهور لـ نيللى كريم بصحبة زوجها من شهر العسل

نيللي وزوجها
نيللي وزوجها

نشر لاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور صورة تجمعه بزوجته الفنانة نيللي كريم في الظهور الأول لهما بعد زواجهما وإقامة حفل زفافهما منذ عدة أيام في الساحل الشمالي بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع. 

تفاصيل الظهور الأول لـ نيللي كريم مع زوجها 

ظهر الثنائي أثناء قضائهما شهر العسل في الساحل الشمالي بإطلالة بسيطة جدًا وهما مبتسمين، ويعد الثنائي أحدث زوجين في الوسط الفني وأحيا حفل زفافهما الهضبة عمرو دياب، وفى أول تعليق لـ نيللي كريم بعد عقد قرانها قالت: "أود أن نشكر الجميع على جعل هذا اليوم خاصا وفريدًا وشكرا لكل التمنيات الدافئة والرائعة التي كانت في حفل الزفاف".

نيللي كريم 

زيجات نيللي كريم السابقة 

يشار إلى أن نيللي كريم كانت متزوجة في تسعينيات القرن العشرين من والد أبنائها كريم ويوسف، لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، وفي 2004 تزوجت من خبير التغذية هاني أبوالنجا وأنجبت ابنتين هما سيليا وكندة، وفي 2015 أعلنت انفصالهما، كما أعلنت من قبل في تصريحات إعلامية أنها تزوجت لأول مرة دون علم أهلها وهي في عامها الـ17.

أعمال فنية تستعد نيللي كريم لطرحها بعد انتهاء تصويرها 

تستعد نيللي كريم لإطلاق فيلمها الجديد  30 مارس في دور العرض حيث تقوم خلال أحداثه بشخصية زوجة خائنة تتحايل على زوجها من أجل مصالح شخصية، وتتعاون فيه للمرة الخامسة مع شركة دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي، والفيلم من تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى، يشارك نيللي بطولة العمل أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندى موسى ومحمد شاهين.

آخر أعمال نيللي كريم 

شاركت نيللي كريم في موسم رمضان الماضي بمسلسل "ضد الكسر" و حقق نجاحًا ملحوظًا وشارك في بطولته معها كل من محمد فراج ولقاء الخميسي وتارا عماد وحمزة العيلي، وكان من تأليف عمرو وائل وإخراج أحمد خالد. 

اول ظهور لنيللي كريم نيللي كريم وزوجها في أول ظهور اول ظهور لنيللي كريم بعد الزفاف هشام عاشور رامي عاشور

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