الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بسوهاج

حادث
حادث

شهد الطريق الزراعي الغربي، دائرة مركز المراغة، شمال محافظة سوهاج، حادث تصادم سيارتين، وهو ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المراغة، بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين على الطريق الزراعي الغربي دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "م. ق.ع"، 23 عامًا، عامل، يُقيم بدائرة المركز، اختلت عجلة القيادة في يده واصطدم بسيارة نقل قيادة "ع.ص.أ"، 28 عامًا، سائق، ويقيم دائرة مركز طهطا.

ونتج عن الحادث إصابة كلٍ من قائد السيارة الثانية باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات بالرأس، و"حنان. م. ع" 22 عامًا، طالبة، مصابة بجرح رضي أعلى العين اليسرى وسحجات بالوجه، من مستقلي السيارة الأولى.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

كان تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي «سوهاج- البحر الأحمر» عند الكيلو 75 باتجاه محافظة أسيوط بدائرة المركز، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية.

وتبين من المعاينة والفحص للرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث مركز أخميم، أنه أثناء سير سيارة «أجرة ميكروباص» قيادة محمود. ع. ع «26 سنة- سائق» ويقيم بمحافظة أسوان، اختلت عجلة القيادة في يده، واصطدم بسيارة «نقل» قيادة على. ش. م «41 سنة- سائق» ويقيم ببني سويف، وقد نتج عن الحادث مصرع كل من قائد السيارة النقل، وحافظ. ف. ع «68 سنة- عامل»، وصباح. ف. د «37 سنة- ربة منزل»، ويقيمان بمحافظة أسوان (من مستقلي السيارة الأولى)، وإصابة قائد السيارة الأولى، و4 أشخاص آخرين من الركاب، من بينهم طفل «11 سنة»، بإصابات وجروح وكسور متفرقة.

تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أمن الطريق الزراعي ضباط ميكروباص فحص

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وائل لطفي

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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بسوهاج

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