«الإسكندرية التجارية» تطلق المؤتمر والمعرض البصري «opti alex 2021»

انطلقت فعاليات المؤتمر والمعرض البصري "opti alex 2021"، الذي تنظمه شعبة البصريات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الجمعة، بقاعة الزهراء، بجرين بلازا.

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر المناويشي، أمين الصندوق بالغرفة، ومحمد حفني عضو مجلس الإدارة بغرفة الإسكندرية، خميس بسيوني رئيس شعبة البصريات وأمين عام جمعية البصريين المصرية، ومحمد مهداوي الأمين العام لغرفة الإسكندرية.

وأوضح خميس بسيوني، رئيس شعبة البصريات، خلال الافتتاح، أن المؤتمر والمعرض يأتي بالتعاون المشترك بين شركة "opti alex" وشعبة البصريات بغرفة الإسكندرية، وينظم سنويًا منذ 21 عامًا.

وأضاف أن فعاليات المؤتمر هذا العام، ستشمل إطلاق ثلاث مبادرات بالتعاون مع جمعية البصريين المصرية، المبادرة الأولى هي مبادرة "سلامة عيونك"، والتي تستهدف الكشف على عيون المواطنين في القرى والمناطق الفقيرة بالتعاون مع نقابة الأطباء.

واستكمل أن المبادرة الثانية هي "إسكندرية مرخصة"، وتهدف إلى ترخيص كافة محلات البصريات بالإسكندرية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أن المبادرة الثالثة هي مبادرة "تكافل البصريين"، وتهدف إلى توفير حياة كريمة للعاملين بالمجال بعد سن المعاش.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى يوم الأحد المقبل الموافق 15 أغسطس.