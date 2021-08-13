رئيس قضايا الدولة يهنئ مفتي الجمهورية بمد فترة خدمته

هنأ المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- على ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمد فترة خدمة فضيلته لمدة عام.

وأعربوا عن تمنياتهم من الله -عز وجل- أن يوفقه لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة وخدمة الدعوة الإسلامية بإبداء الفتوى وتنوير وإرساء قواعد الدين الإسلامي الحنيف لجموع المسلمين في شتى المجالات الدينية والحياتية في ضوء ما عهدناه في فضيلته من الوسطية المعتدلة في الفتوى المؤسسة على نصوص محكمة من الكتاب والسنة النبوية المشرفة والمذاهب الإسلامية المعتمدة.

وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها: “نسأل الله لفضيلته التوفيق والسداد”.