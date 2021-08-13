الجمعة 13 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رئيس قضايا الدولة يهنئ مفتي الجمهورية بمد فترة خدمته

رئيس هيئة قضايا الدولة
رئيس هيئة قضايا الدولة

هنأ المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- على ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمد فترة خدمة فضيلته لمدة عام.

وأعربوا عن تمنياتهم من الله -عز وجل- أن يوفقه لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة وخدمة الدعوة الإسلامية بإبداء الفتوى وتنوير وإرساء قواعد الدين الإسلامي الحنيف لجموع المسلمين في شتى المجالات الدينية والحياتية في ضوء ما عهدناه في فضيلته من الوسطية المعتدلة في الفتوى المؤسسة على نصوص محكمة من الكتاب والسنة النبوية المشرفة والمذاهب الإسلامية المعتمدة.

وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها: “نسأل الله لفضيلته التوفيق والسداد”.

رئيس قضايا الدولة المجلس الأعلى للهيئة الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي مد فترة خدمة فضيلته

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