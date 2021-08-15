«المصريات الأكثر حرية».. حقائق حول النساء في العصور القديمة (صور)

للمرأة تاريخ طويل من المطالبة بالتحرر، وحتى في الوقت الحاضر لم تأت بعد المساواة الكاملة بين الجنسين. ومع ذلك في العصور القديمة، كانت الأشياء مختلفة تمامًا كان للنساء في روما القديمة واليونان ومصر القديمة والهند والصين العديد من الحقوق والقيود والهوايات والعادات التي لا ندركها.

في هذا الصدد نشر موقع brightside البريطاني تقرير عن الحقائق الأكثر إثارة حول النساء في العصور القديمة التي لا يتم ذكرها في التاريخ.

للفتيات الرومانيات نسختهن من باربي:

في روما القديمة اعتادت الفتيات على الزواج عندما كانا في الـ12 من العمر فقط، وعلى الرغم من أن طفولتهن لم تدم طويلاً، إلا أنهن مازلن يلعبن بالألعاب كانت إحداها كما تم اكتشافها في نهاية القرن التاسع عشر دمية خشبية تم العثور عليها في تابوت يخص فتاة تدعى Crepereia Tryphaena، وعاشت في روما في القرن الثاني هناك بعض أوجه التشابه مع باربي الحديثة ولكنها تفتقر إلى الأبعاد المثالية لباربي الحديثة، حيث تتمتع ببطن مستدير ووركين عريضين كما تم العثور على صندوق صغير مليء بالملابس لتزيين الدمية في التابوت الحجري.

للمرأة المصرية القديمة حق متساو في وراثة العرش:

كانت مصر أكثر ديمقراطية من العديد من الممالك القديمة الأخرى، والدليل الرئيسي على ذلك أنه يمكن لأي طفل من أبناء الحاكم أن يكون وريًا للعرش، حيث كانت حقوق الرجال والنساء متساوية تقريبًا، وهو ما لم يكن شائعًا في ذلك الوقت، علاوة على ذلك، كان خط الأسرة في مصر القديمة مرسوم من جهة الأم وليس الأب حتى يمكن إثبات الميراث إذا كانت الأم معروفة لأن اختبارات الحمض النووي للآباء لم تكن متاحة في ذلك الوقت.

للمرأة اليونانية الحق في الطلاق:

على الرغم من أن النساء في اليونان القديمة لم يكن يعتبرن مواطنات، وكانت حقوقهن وحرياتهن محدودة للغاية، إلا أن إجراءات الطلاق كانت عادلة تمامًا، إذا أرادت امرأة الطلاق من زوجها، فإنها تحتاج فقط لممثل ذكر لإجراء الصفقة باسمها، ومع ذلك إذا أراد الرجل الطلاق، فكل ما عليه فعله هو طرد زوجته من منزله.

أن تتولى المرأة المصرية مناصب دينية عليا:

لم يكن من الشائع أبدًا أن تشارك المرأة بجدية في الحياة الدينية ومع ذلك، كانت مصر القديمة استثناء كان بإمكان المرأة في مصر أن تشغل منصب "زوجة الله" التي ارتبطت بآلهة مختلفة لكن المكانة الأهم كانت "زوجة الله لآمون" كان هذا اللقب الفخري يمنح لامرأة في الأصل من أي فئة ولكن لاحقًا من الطبقة العليا تساعد رئيس الكهنة في الاحتفالات وتعتني بتمثال الإله أيضًا، لم يكن من الشائع أن تكون المرأة ربة منزل، وكانت تختلط في المجتمع هناك العديد من القطع الأثرية حيث يتم تصوير النساء كموسيقيات وراقصات وضيوف الحفلات.

تعليم النساء الرومانيات:

كان تعليم النساء في روما القديمة مسألة مثيرة للجدل إلى حد ما تم تعليم معظم الفتيات أساسيات القراءة والكتابة في المدرسة ومع ذلك، أرادت بعض العائلات أن تحصل بناتهم على معرفة اوسع، ولذلك قاموا بتعيين مدرسين خاصين لقواعد اللغة اليونانية ودروس اللغة اليونانية كان السبب هو جعل الفتاة رفيقة متعلمة ومثيرة للاهتمام لزوجها، مما يجعلها أكثر نفوذاً.

لعبت النساء اليونانيات “الرافعات”:

استمتعت النساء في اليونان بلعب ألعاب مختلفة، ومن بينها لعبة تسمى "عظم المفصل" "استراغالوس"، وهي تشبه لعبة "الرافعات" الحديثة، تضمنت اللعبة رمي "عظام المفصل" في الهواء والقبض على أكبر عدد ممكن في يد واحدة عند سقوطها كانت "عظام المفصل" هي عظام الكاحل للأغنام أو الماعز أو النماذج المصنوعة من العاج أو البرونز أو الطين.

كانت الفتيات الرومانيات يرتدين البكيني:

كما هو موضح في هذه الفسيفساء من القرن الرابع الميلادي، والموجودة في صقلية، كانت الفتيات الرومانيات يرتدين شيئ مشابه جدًا للبيكيني الحديث.

كانت النساء الرومانيات رياضيات:

تظهر نفس الفسيفساء أن المرأة الرومانية كانت حريصة على الرياضة أيضًا، هذا النموذج الأولي من الدمبل الحديثة يبدو مثيرًا للإعجاب في روما القديمة، كان للنساء العديد من الأنشطة الترفيهية وحياة اجتماعية ثرية.

امرأة صينية يمكن أن يتخلى عنها زوجها إذا تحدثت كثيرا:

في الصين القديمة لم يكن للمرأة أي حقوق تقريبًا وكانت تعتبر ملكًا لزوجها تم ترتيب الزيجات من قبل صانعي الثقاب المحترفين، وعادة ما تلتقي المرأة بزوجها لأول مرة خلال حفل الزفاف في حفل الزفاف التقليدي، كان والدا العريس جالسين وترتدي العروس فستان أحمر وغطاء رأس أزرق وتقدم الشاي إلى حماتها ويرتدى العريس وشاح يشكل "X" أمامه كانت أسباب طلاق الرجل كثيرة جدًا وهي عدم الإنجاب، الدليل على الخيانة، عدم تقوى الأبناء لوالدي الزوج، السرقة، الإصابة بمرض خبيث أو معدي، الغيرة والتحدث كثيرًا.