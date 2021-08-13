تداول 34200 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، عن مغادرة السفينة السياحية Msc BELLSSIMA، وعلى متنها 897 سائحا سعوديا متجهة لميناء جدة، ضمن رحلات اليوم الواحد التي تم تدشينها الشهر الجاري على الخط الملاحي "سفاجا- جدة"

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، تصدير 23300 طن فوسفات من ميناء سفاجا لإندونيسيا، و6 آلاف طن سكر من ميناء بورتوفيق للسودان، مشيرةً إلى أن موانئ الهيئة تشهد نشاطًا ملاحيًا ملحوظًا فى حركة البضائع (وارد وصادر)، وحركة الركاب والسياحة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (8) سفن، وتم تداول (34200) طن بضائع و(262) شاحنة، حيث شملت حركة الواردات (1200) طن بضائع و(85) شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات (33000) طن بضائع و(177) شاحنة.

وشهد ميناء سفاجا، اليوم، مغادرة أربع سفن، وهى السفينة السياحية Msc BELLSSIMA وعلى متنها 897 سائحا سعوديا متجهة لميناء جدة ، والسفينة Biscayne Light وعلى متنها 23300 طن فوسفات متجهة لإندونيسيا، والسفينتان الحرية ومحبة، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون إكسبريس وغادرت السفينة أمل، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آيلة وبريدج، وغادرت ميناء بورتوفيق السفينة تراست وعلى متنها 6 آلاف طن سكر متجهة لميناء بورتسودان.

كان قداستقبل ميناء سفاجا البحري، أمس الخميس، عددا من السياح السعوديين على متن السفينة السياحية Msc BELLSSIMA في ثاني رحلاتها لميناء سفاجا بعد إعلان تشغيل الخط الملاحي "سفاجا- جدة"، حيث استقبل مسئولو الميناء السياح السعوديين بالترحيب، وعلى الفور تم إنهاء الإجراءات اللازمة للدخول، وأعمال التعقيم والفحص لهم.

من جانبها، قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة، إن ما يتم من إجراءات للسائحين يعد خدمة ممتازة، مؤكدةً أنها أجرت مقابلات مع عدد من السائحين المترددين على المركز، حيث أشادوا بالعمل والعاملين بهِ، مشيرةً الى أن هناك خطوات جديدة تقوم بها الحكومة المصرية تجاه تقديم الخدمات للسياح من خلال مراكز اللقاح أو الفحص المخصصة لهم.

وأضافت نائب الوزير، لـ"الدستور": هناك مساعٍ كثيرة لفتح أسواق سياحية جديدة امام السياحة المصرية، لافتةً إلى أن التحاليل التي تتم للسياح تتم وفق شروط كل دولة، من خلال التنسيق الإيجابي من جانب وزارة الصحة، وأن الكثير من السياح رحبوا وأشادوا بالجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، سواء بالفنادق أو الأماكن العامة أو حتى من خلال المقار الحكومية المخصصة لتقديم خدمات لهم.

وأجرت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة، أمس الخميس، جولةً تفقدية لعدد من فنادق الغردقة ومراكز فحص وتحليل كورونا للسياح، وذلك ضمن جولتها للمدن السياحية لمتابعة أنشطة القطاع السياحي.