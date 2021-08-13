الجمعة 13 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران: 527 وفاة وأكثر من 39 ألف إصابة جديدة بكورونا

كورونا في إيران
كورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بكوفيد19- في البلاد، حتى وصل اليوم الجمعة إلى 96 ألفا و 742 شخصا، بعد تسجيل 527 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي، اليوم الجمعة، إلى تسجيل 39 ألفا و119 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 4 ملايين و359 ألفا و385 شخصا، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا".

وقالت الدائرة إن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ 3 ملايين و674 ألفا و529 شخصا حتى الآن.
 

وخضع 26 مليونا و984 ألفا و630 شخصا، حتى الآن، لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير إلى تطعيم 14 مليونا و445 ألفا و642 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 3 ملايين و610 آلاف و 775 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 18 مليونا و56 ألفا و417 جرعة.

إيران تعليم العلاج وزارة الصحة كورونا

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