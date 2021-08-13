إنشاء 20 مجمعًا صناعيًا بقرى «حياة كريمة» في المنوفية

كشف مهندس محمد ربيع منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنوفية، عن بداية العمل بإنشاء مجمعات صناعية بمركزى الشهداء وأشمون المدرجين كمرحلة أولى بمحافظة المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف منسق حياة كريمة أنه سيتم إنشاء 20 مجمعًا صناعيًا بمركزى الشهداء وأشمون، كما أكد أنه سيتم إنشاء مجمع صناعي بكل وحدة محلية بواقع 14 مجمعًا لمركز أشمون و6 مجمعات بالشهداء وذلك لخدمة الصناعات المختلفة وتوفير فرص عمل للشباب وإحياء المهن الأصيلة في قرى المحافظة.

وأضاف مهندس محمد ربيع أنه سيتم العمل بالمجمعات الصناعية فور تحديد الأماكن المقررة، حيث إنه من شروط المجمع تواجد قطعة أرض بمساحة فدان لإنشاء وحدة كاملة للصناعة، كما سيتم توفير جميع احتياجات الصناعة بنفس المكان وكذلك معرض دائم لها بالمجمع.

وأضاف منسق "حياة كريمة" بمحافظة المنوفية، أن كل مجمع من المجمعات الصناعية سوف يختص بصناعة معينة ويشتمل على كل احتياجات تلك الصناعة بنفس مكان المجمع كما لفت انه لم يتم بعد تحديد الأراضي اللازمة للمجمعات وفق الخطة وتعمل المؤسسة والإدارة الهندسية بالتعاون مع المحافظة والأجهزة الإدارية بالدولة على تحديد الأماكن المناسبة التي سيتم إنشاء المجمعات عليها.

كما أضاف أن المجمعات الصناعية ستكون طفرة هائلة في المجال الصناعي كما ستوفر فرص عمل للشباب ووجود معرض دائم سيكون بمثابة أمان لبيع المنتجات وتصديرها وتوزيعها، دون عناء.

وذكر أن حياة كريمة بمحافظة المنوفية تتضمن العمل بمركزى الشهداء وأشمون على 81 قرية و373 عزبة بالمركزين، وذلك بتكلفة مالية تم رصدها للمشروعات حوالي أكثر من 15 مليار جنيه تكلفة مبدئية والتي تشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتتضمن المشروعات إقامة مجمعات تنموية ومجموعات زراعية وإقامة مدارس جديدة وتطوير أخرى وبناء وتطوير مستشفيات كما سيتم إنشاء مجمعات شرطية وخدمية تنموية، كما سيتم تدعيم التحول الرقمي في كل القرى، ومد شبكات للغاز والصرف الصحي ومياه نظيفة لجميع الأماكن المحروم، ويتضمن التطوير رصف الطرق وإنشاء ملاعب َومراكز شباب ووحدات صحية متطورة.