مليون جرعة جديدة من «سينوفارم» و 700 ألف من فايزر تصل إلى المغرب

وصلت الى المغرب اليوم شحنتان جديدتان من اللقاح ضد فيروس كورونا، الأولى تضم مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني قادمة من بكين، والثانية تضم 700 ألف جرعة من لقاح فايزر قادمة من باريس.

وذكرت سلطات مطار محمد الخامس أنه فور وصول الشحنتين تم نقلهما بالشاحنات إلى الساحات المبردة بمدينة الدار البيضاء، في انتظار التوزيع على الجهات والمناطق بالمغرب.

وكانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت، أمس، عن أن أكثر من 16 مليون شخص تم تلقيحهم بالجرعة الأولى، وأكثر من 11 مليون بالجرعة الثانية من اللقاحات ضد فيروس كورونا.