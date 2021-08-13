مساجد فلسطين تقيم صلاة الغائب على أرواح ضحايا حرائق الجزائر

أقامت مساجد فلسطين، اليوم الجمعة، صلاة الغائب على أرواح ضحايا الحرائق في جمهورية الجزائر، التي تعاني من موجة حرائق راح ضحيتها العشرات من أبناء الشعب الجزائري.

وقال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، في خطبة الجمعة بمدينة رام الله، إن الشعب الفلسطيني يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يحمي الجزائر وشعبها ويبعد عنهما كل سوء ، مضيفا أن الجزائر حكومة وشعبا، كانت على الدوام الحضن الدافئ والملاذ الآمن لأبناء شعبنا في كل مراحل نضاله على مر التاريخ.

وأكد الهباش "إننا لا يمكن أن ننكر وقوف الجزائر رسميا وشعبيا مع القضية الفلسطينية، والشعار الجزائري التاريخي نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة"، آملا بأن تتمكن الجزائر من تجاوز هذه المحنة، وأن تنعم بالخير والأمان وكل بلاد المسلمين.

وأدت الحرائق التي اندلعت في منطقة القبائل شمال شرق الجزائر، ثم أخذت في الاتساع لتصل للمناطق الساحلية شمال البلاد ووسطها وشرقها، إلى وفاة 69 شخصا حتى اللحظة، فيما أعلنت الجمهورية الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.

وفي سياق متصل، أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الجمعة، عن إخماد كل الحرائق المشتعلة بولاية تيزي وزو.

وقالت المديرية العامة، في بيان لها، إن أعوان الحماية يقومون الآن بعملية الحراسة لتفادي إعادة نشوب الحرائق، كما دعت المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، في ظل استمرار الظروف الجوية كموجة الحر وكذا الرياح القوية، حسبما أفادت صحيفة "النهار" الجزائرية.

وقامت وحدات الحماية المدنية خلال 14 ساعة الأخيرة بإخماد 76 حريقا عبر 15 ولاية خلال 24 ساعة الأخيرة، منها 40 حريق بتيزي وزو.

وحسب ذات البيان، فقد تم إخماد 11 حريقا بولاية الطارف، بجاية 8، جيجل 4 حرائق، والبليدة، بالإضافة إلى إخماد حريقين بولايات عين الدفلى، سوق أهراس، المدية، سكيكدة، وكذا إخماد حريق بولايات تبسة، عنابة بومرداس، وبرج بوعريريج.

وأضاف البيان أن فرق الحماية تعمل رفقة المصالح الخاصة حاليا على إخماد 35 حريقا عبر 11 ولاية، 9 حرائق بولاية جيجل، و7 حرائق بولاية بجاية، والطارف بـ6 حرائق، وقالمة وسوق أهراس بـ3 حرائق، وحريقين بالشلف وبومرداس، وحريق بعنابة، ومعسكر، وعين الدفلى.

ومن المقرر أن تصل الجزائر، اليوم الجمعة، طائرتان لإخماد الحرائق "من نوع كانادار" قادمتان من إسبانيا للمساهمة في جهود إطفاء الحرائق التي اندلعت بعدة ولايات جزائرية منذ أربعة أيام، وخلفت عشرات الضحايا من بين المدنيين والعسكريين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في كلمة له مساء أمس الخميس، إن طائرة أخرى قادمة من سويسرا ستصل الجزائر في غضون ثلاثة أيام لإخماد الحرائق التي مست عدة ولايات، على رأسها ولايتا تيزي وزو وبجاية.