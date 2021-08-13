«بيطري الشرقية»: فحص 1585 رأس ماشية ضد البروسيلا والدرن

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة في الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين .

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية بالاشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات قامت خلال شهر يوليو الماضي 2021 بإجراء الفحص والاختبار لـ 858 رأس ماشية ضد مرض البروسيلا و727 رأس ضد مرض الدرن بمختلف مراكز وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية و تنميتها.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن عمليات الفحص جاءت إسهاماً من المديرية لاكتشاف أي حالات مصابة سواء بالسل أو البروسيلا وهي من الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذي يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها، مؤكداً استمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

وكان اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية (إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية) بالاشتراك مع الجهات المعنية (مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية) وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، شنت خلال الفترة من 27 يونيو إلى 6 يوليو حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم بجميع مراكز المحافظة.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 70 محضر مخالفة، وضبط طن و785 كجم لحوم مجمدة ومصنعات لحوم، و65 كجم كبده مجهولة المصدر بدون بيانات تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها، و503 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، و82 كجم لحوم مصنعة وكبدة، و130 كجم أسماك، و242 كجم طيور غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.