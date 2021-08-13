الإمارات تؤكد تضامنها مع اليونان في مواجهة الظروف «الحرائق»

أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تضامن بلاده مع اليونان في مواجهة الظروف الصعبة التي تشهدها إثر الحرائق التي تجتاح عدداً من المناطق.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد، اليوم الجمعة، من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث بحثا عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

من جانبه، أعرب كيرياكوس، عن شكره للدعم الذي تواصل الإمارات تقديمه إلى بلاده ومساعدة المتأثرين من حرائق الغابات وتوفير احتياجاتهم الضرورية إضافة إلى مساهمتها في إخماد الحرائق التي تشهدها عدد من مناطق اليونان.

وقد أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الجمعة، السيطرة على الحرائق العنيفة التي ضربت مناطق واسعة من البلاد، منذ نهاية الشهر الماضي، وفقا لفرانس برس.

وقال متحدث باسم فرق الإطفاء إنه تمت السيطرة على الحرائق العنيفة التي دمرت أكثر من مئة ألف هكتار في اليونان منذ نهاية يوليو.

وأضاف: “لم تعد هناك جبهة نشطة رئيسية بل جيوب متناثرة، بفضل هطول أمطار في عدة مناطق وانخفاض درجات الحرارة”.

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أعلن أمس الخميس، عن أن حرائق الغابات المدمرة، التي اشتعلت في جميع أنحاء البلاد لأكثر من أسبوع، تعد أكبر كارثة بيئية شهدتها اليونان منذ عقود.

وقال ميتسوتاكيس، في أول مؤتمر صحفي له منذ اندلاع الحرائق: "تمكنا من إنقاذ الأرواح، لكننا فقدنا الغابات والممتلكات"، واصفًا حرائق الغابات بأنها "أكبر كارثة بيئية شهدتها اليونان خلال العقود القليلة الماضية"، حسبما أوردت صحيفة "كاثميريني" اليونانية، في نسختها باللغة الإنجليزية.

كما أكد أن السلطات واجهت نحو 100 حريق نشط بشكل يومي، لافتًا إلى أن الوضع تحسن كثيرًا، بحلول اليوم، مع تلاشي معظم حرائق الغابات الكبيرة، محذرًا من أن خطر إندلاع المزيد من الحرائق لا يزال قائمًا.

وتابع رئيس الوزراء قوله: "إننا في منتصف شهر أغسطس ومن الواضح أننا سنواجه أيامًا عصيبة حتى انتهاء الموسم الرئيسي الذي تندلع خلاله الحرائق".

أضاف ميتسوتاكيس أن أزمة تغير المناخ تعد قضية عالمية تتشارك فيها الدول جميعًا، مٌعربًا عن استعداده لاتخاذ "إجراءات جريئة" تهدف إلى معالجة المناخ المتغير.