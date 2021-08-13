برلمانية: اهتمام القيادة السياسية لم يقتصر على الشباب فقط ووصل للنشء

قالت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، والقيادية بحزب حماة الوطن، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولى اهتماما كبيرا بشباب مصر منذ توليه المسئولية، متقدمة بالتهنئة لشباب مصر، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، لافتة إلى أن اهتمام القيادة السياسية لم يقتصر فقط على الشباب وإنما أيضا على النشء من أجيال مصر المستقبلية.

وأضافت رشا إسحق، أن الاهتمام بالنشء تجلى في الاهتمام بصحة أطفالنا والتغذية السليمة لهم، حيث وجه جميع الوزارات المعنية من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الزراعة وشركة سايلو فودز وغيرها بضرورة توفير وجبة غذائية مدرسية صحية لطلاب المدارس.

وأشارت إلى أنه تأتي هذه الوجبة الرئيسية؛ لتساهم في وقاية الطلاب من أمراض سوء التغذية كالأنيميا والتقزم وغيرها لما تحتويه هذه الوجبة المدرسية من عناصر غذائية متكاملة لأولادنا وبناتنا بالمدارس، منوهة أنه لذلك أولت الحكومة اهتماما كبيرا بشأن تطوير منظومة التغذية المدرسية وتحديد قواعد تصميم وتوزيع هذه الوجبات طبقا للفئة العمرية وحسب الاحتياجات اليومية للطلاب اعتمادا على المحددات الصحية لهم، وطبقا لنتائج المبادرة الرئاسية الخاصة بعلاج أمراض سوء التغذية للأطفال في المدارس.

وتابعت: "سوف يتم توزيع هذه الوجبات مع بداية العام الدراسي الجديد باستخدام الكارت الذكي والذي سيفعل بـQR code مع وجود تنوع في أشكال الوجبات بما يضمن الحفاظ على المحتوى الغذائي لضمان النمو الجسماني السليم والتطور العقلي الطبيعي لهم".

ويحل اليوم العالمي للشباب هذا العام في وقت تُولي القيادة السياسية هذه الشريحة اهتمامًا بالغًا، إيمانًا منها بأهمية الاستثمار في الشباب، وصقل قدراتهم، والعمل على تمكينهم بعد تأهيلهم المناسب، وتزويدهم بالأدوات التي تمكنهم من العبور إلى المستقبل.

وكان قد وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي تحية لشباب مصر في اليوم العالمي للشباب.

ونشر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر موقع تويتر قائلا: "في اليوم العالمي للشباب، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر العظيم، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وبسواعدهم يكتب وطننا الغالي تاريخاً استثنائياً من العمل والبناء والنهوض".

واستكمل: "ثقتي مطلقة في شباب مصر، وفي حماسهم وعزيمتهم، ليتحقق حلمنا الأصيل في بناء وطن العزة والفخر والكرامة.. بشبابها تحيا مصر".