من أهم مشروعات النقل.. 5 معلومات عن محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض بالإسكندرية

نشرت وزارة النقل اليوم، صورا من أعمال تنفيذ محطة تحيا مصر (المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62) بميناء الإسكندرية.

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية، وفي ضوء تبني وزارة النقل لرؤية شاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة للعمل في هذا المجال، ونستعرض في التقرير أبرز المعلومات عن المحطة.

1-بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات بالمحطة 71%، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 225 مترا من الرصيف الشمالي في صورته النهائية من إجمالي 960 مترا، وتم الانتهاء من تنفيذ 100 متر من الرصيف الجنوبي في صورته النهائية من إجمالي 1000 متر.

2-يعتبر أحد أهم المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال النقل البحري في مصر

3- تنفيذ المشروع يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية، وفي ضوء تبني وزارة النقل لرؤية شاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة للعمل في هذا المجال.

4- المشروع يوفر 1500 فرصة عمل مباشرة وما لا يقل عن 3000 فرصة عمل غير مباشرة

5- من المخطط الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع أبريل 2022 ليتم التشغيل التجريبي في منتصف 2022.

وتفقد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رؤساء كل من قطاع النقل البحري وميناء الإسكندرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، عددا من المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية.

وبدأ الوزير الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محطة تحيا مصر (المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62) والتي بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات الخاصة بها 71%، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 225 مترا من الرصيف الشمالي في صورته النهائية من إجمالي 960 مترا، وتم الانتهاء من تنفيذ 100 متر من الرصيف الجنوبي في صورته النهائية من إجمالي 1000 متر.

وأكد وزير النقل على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع وفقاً للخطة الزمنية المحددة خاصة مع أهمية هذا المشروع القومي الذي يعتبر أحد أهم المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال النقل البحري في مصر، لافتاً إلى أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية، وفي ضوء تبني وزارة النقل لرؤية شاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة البضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة للعمل في هذا المجال، مضيفا أن المشروع سيوفر 1500 فرصة عمل مباشرة وما لا يقل عن 3000 فرصة عمل غير مباشرة، لافتاً إلى أنه من المخطط الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع أبريل 2022 ليتمالتشغيل التجريبي في منتصف 2022.