الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية النتائج لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية النتائج لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢١ التي تحصد حاليا نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك من قبل طلاب الثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمية والأدبية وأولياء أمورهم لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على درجات الطلاب عبر البوابة الأزهرية وموعد إعلان النتيجة.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

يمكن عن طريق النظام الإلكتروني حاليا الاستعلام عن درجات طلاب الثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمية والأدبية للعام الدراسي (2020-2021) من خلال هذا الرابط( من هنا)، وذلك خلال الامتحانات التي أجريت لمدة شهر ونصف من 19 يونيو واستمرت حتى 1 أغسطس المقبل وذلك عقب اعتمادها رسميا.

وكان قد خضع الطلاب للامتحانات وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي انتشر عالميا في أواخر عام 2019 بسوق الطيور بمدينة ووهان الصينية حيث يخترق الفيروس الجسم عن طريق لمس الأسطح المحتوية عليه ووضعها على أحد أعضاء الجهاز التنفسي ويهاجم الخلايا المناعية ويدمر باقي الأجهزة.

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لينك بوابة الأزهر الإلكترونية.. احصل على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة طلاب الثانوية الأزهرية 2021

يمكن من خلال بوابة الأزهر الشريف الاستعلام عن درجات طلاب الثانوية الأزهرية 2021 بشعبتيها العلمية والأدبية للعام الدراسي (2020-2021) والذين أنهوا امتحاناتهم في 1 أغسطس الجاري داخل لجان مدرسية ووقه امتحانية بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر بوابة الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.
  • اختيار الشعبة المقيد بها الطالب الراغب في الاستعلام ( العلمية، الأدبية).
  • كتابة بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك.
  • كتابة رقم جلوس الطالب.
  • الضغط على زر الاستعلام.
  • ظهور كافة درجات الطالب في جميع المواد والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

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موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

يمكن من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية النتائج لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢١ والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة إلكترونيا عقب الانتهاء من كافة أعمال الكنترول ورصد ومراجعة كشوف الدرجات حيث يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة للاستعلام والحصول على درجات الطلاب في الامتحانات.

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