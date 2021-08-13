القبض على عنصر إجرامي بمخدرات في النزهة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عنصر إجرامي بحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري وذخائر بمنطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر والاتجار في المواد المخدرة، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، أثناء تواجده بدائرة القسم مستقلاً إحدى السيارات، وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الحشيش وزنت 1٫500 كيلو جرام – مبلغ مالى- 2هاتف محمول).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.