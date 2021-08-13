الجمعة 13 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط لص «عدادات الميّة» في مدينة نصر

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على أحد الأشخاص بمدينة نصر، لقيامه بسرقة عدادات المياه من داخل العقارات وتم إعادة المسروقات، وتحرر المحضر اللازم.

كان قد تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة 2 عداد مياه من داخل العقار محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب "الفك"، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة عدادات المياه بأسلوب "الفك"، كما اعترف بارتكاب حادث سرقة عداد مياه من داخل العقار  بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهما  تعرفا على المضبوطات ، واتهماه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

امن القاهرة القبض مدينة نصر سرقة عدادات المياه داخل العقارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثمن الشرف

الأكثر قراءة

شديد الحرارة ورطوبة 80%.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية النتائج لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

خطوات الاستعلام عن لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة الرسمي أون لاين

صورة «الفستان الجرىء» تشعل غضب حلا شيحة: «راعوا ربنا»

«الإفتاء»: الشعب يعتز بتضحيات رجال القوات المسلحة دفاعًا عن تراب الوطن

منتخب قصار القامة يتحدث لـ «الدستور»: قادرون على رفع اسم مصر عاليًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

مؤمن المحمدي

المعلومات

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

ماجد حبته

إنهم يخلطون الدين بالفساد!

د هند جاد

مسموح بنصف خيانة

د. بهي الدين مرسي

تسعير الحواس الخمس

صور

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينين برصاص الاحتلال خلال مسيرة ضد الاستيطان شرق نابلس

إسرائيل توسع نطاق حملة التطعيم بجرعة تنشيطية من لقاحات «كورونا»

الولايات المتحدة: ملتزمون بالعمل مع المغرب وإسرائيل لمستقبل أكثر سلاما