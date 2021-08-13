سقوط لص «عدادات الميّة» في مدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على أحد الأشخاص بمدينة نصر، لقيامه بسرقة عدادات المياه من داخل العقارات وتم إعادة المسروقات، وتحرر المحضر اللازم.

كان قد تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة 2 عداد مياه من داخل العقار محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب "الفك"، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة عدادات المياه بأسلوب "الفك"، كما اعترف بارتكاب حادث سرقة عداد مياه من داخل العقار بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات ، واتهماه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.