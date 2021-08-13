رئيس جامعة الفيوم: 95.5% نسبة النجاح لخريجي الدفعة الأولى من كلية الحقوق

اعتمد الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية الحقوق، نتيجة الدفعة الأولى من خريجي كلية الحقوق 2021، بحضور إبراهيم إلياس، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

و قال القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، أن نسبة النجاح لخريجي الدفعة الأولى من كلية الحقوق بالجامعة بلغت 95.5%، مؤكدا أن جامعة الفيوم تفخر بأنها ستقدم للمجتمع خريجين قادرين على ممارسة العمل الحقوقي وخدمة الوطن بما يعلي كلمة الحق والخير والعدالة، متمنيا لجميع الخريجين حياة عملية مليئة بالنجاح والإنجازات.

ووجه "أبو الغار" خالص الشكر والتقدير للدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم السابق والمشرف على كلية الحقوق أثناء فترة توليه منصب رئيس الجامعة، لجهوده في الإشراف على الكلية وما قدمه من دعم لإدارتها وطلابها ليتم تتويج هذه الجهود بهذا النجاح المشرف.

- فتح باب التقدم لجوائز عيد العلم الرابع عشر 2021

أعلن الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فتح باب التقدم لجوائز احتفالية عيد العلم الرابع عشر 2021 بالجامعة.

وأوضح أن جوائز عيد العلم تقدم للمتميزين من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، حيث تتضمن جوائز عيد العلم الجائزة التقديرية للأساتذة، وجائزة التفوق في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة للسادة أعضاء هيئة التدريس.

وكذلك الجائزة التشجيعية في الترقي للدرجات العلمية الأعلى للأساتذة والأساتذة المساعدون، والجائزة التشجيعية في التأليف العلمي والترجمة وبراءة الاختراع لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، وجائزة التميز في النشر العلمي الدولي لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، وأفضل رسالة ماجستير ودكتوراه لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا، بالإضافة إلى الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه من الهيئة المعاونة والوافدين والإداريين.