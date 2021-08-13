الجمعة 13 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 5 مصانع غير مرخصة و10 أطنان أسطوانات أوكسجين مجهولة المصدر بالقليوبية

حملة أمنية
حملة أمنية

وجهت أجهزة الأمن حملة أمنية استهدفت عدداً من المصانع والمستودعات العشوائية غير المرخصة بنطاق محافظة القليوبية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومستودعات عشوائية فـى مجال إنتاج المذيبات العضوية المستخدمة فى صناعة المخصبات الزراعية والأعلاف البروتينية والمخلفات البلاستيكية والمعدنية بالمخالفة للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية بنطاق محافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط (5 مصانع – مستودع) غير مرخصين والمديرين المسئولين عنهم، إذ بلغ إجمالي المضبوطات (10 أطنان و620 أسطوانة أوكسجين مجهولة المصدر – 24 طن مخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة – 30 طن أعلاف مجهولة المصدر ومقلدة – 4 أطنان أسلاك ألومنيوم كهربائية مجهولة المصدر ومقلدة - 9٫200 طن بلاستيك وكاوتشوك ومصنعاتهما مجهولة المصدر ومقلدة) .

حملة أمنية المصانع والمستودعات غير المرخصة القليوبية الامن العام

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وائل لطفي

ثمن الشرف

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