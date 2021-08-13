الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 33 محضرا لإشغالات وتعديات مخالفة في شوارع الإسماعيلية

رفع الإشغالات
رفع الإشغالات

أجرت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق في محافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة للقضاء على الإشغالات والتعديات الواقعة على الشوارع في نطاق حي ثان.و كان كرم الشحات ورئيس حي ثان، على رأس حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات عن شوارع وطرق الحي ، بالتعاون مع قسم شرطة المرافق ،  وفي حضور نائب رئيس الحي وسكرتير عام الحي، واستهدفت الحملة عدد من الشوارع والميادين منها شارع العشريني، و شارع شبين الكوم و شارع رضا . 

و أسفرت الحملة من تحرير 30 محضرا لإشغال الطريق، و 3 محاضر للبيئة، وتم التحفظ على 23 شيشة ، تم ضبطها خلال الحملة في المقاهي غير الملتزمة وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

- استمرار الحملات بصفة يومية وبصورة مفاجئة

ومن جانبه أكد المحاسب كرم الشحات،  على استمرار تلك الحملات بصفة يومية ومستمرة وبصورة مفاجئة وذلك للقضاء على الإشغالات والتعديات،  التي يقوم من خلالها أصحاب المحال التجارية بالتعدي على الطريق الذى هو ملك للجميع ، لافتا إلى إنه سوف يتصدي لمرتكبي  هذه الوقائع بكل حزم وقوة حيث سوق يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم للحفاظ على حق المواطنين وعلى النظر الجمالي والحضاري للمحافظة. 

من جهته قال اللواء مجدي عناني، سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، إنه تم شن حملة مكبرة، وذلك في إطار خطة المحافظة لمكافحة الإشغالات والقضاء على جميع العشوائيات، والمخالفات والتعديات التي تسيء إلى المظهر الحضاري وتسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام، وانتشار المخلفات والقمامة مكلفًا السكرتير المساعد بالإشراف على حملات رفع الإشغالات.

وأكد  سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، استمرار الحملات بالتنسيق بين الوحدات المحلية وشرطة المرافق لإزالة المخالفات في جميع الأحياء والمراكز، لتحقيق الانضباط للشوارع وعدم السماح بالتعدي على الرصيف والشارع وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم، وعدم فرش بضاعتهم بالطريق لتخفيف الزحام المروري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحقهم في المرور الآمن بالشوارع، لافتًا أنه لا تهاون في تطبيق القانون حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.

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