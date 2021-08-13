النمسا تسجل 1005 إصابات جديدة وصفر حالات وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم عن تسجيل 1005 إصابات جديدة وصفر حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة .

وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الجمعة، إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 666 ألفا و890 حالة وقد تعافى منها 648 ألفا و420 حالة بينما توفى 10 آلاف و 753 حالة.

وأوضح البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 205 حالات منهم 48 حالة في وحدات العناية المركزة بينما تم توزيع 10 ملايين و 114 ألفا و 443 جرعة من لقاحات كورونا.

وأشار البيان إلى أن الاصابات الجديدة توزعت على الولايات الفيدرالية على النحو التالي : بورغنلاند 19 وكارينثيا 42 والنمسا السفلى 141 والنمسا العليا 176 وسالزبورغ 93 وستيريا 102 وتيرول 89 وفورارلبرغ 56 وأخيرا العاصمة فيينا 287 حالة.