الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النمسا تسجل 1005 إصابات جديدة وصفر حالات وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا
كورونا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم عن تسجيل 1005 إصابات جديدة وصفر حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة .

وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الجمعة، إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 666 ألفا و890 حالة وقد تعافى منها 648 ألفا و420 حالة بينما توفى 10 آلاف و 753 حالة.

وأوضح البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 205 حالات منهم 48 حالة في وحدات العناية المركزة بينما تم توزيع 10 ملايين و 114 ألفا و 443 جرعة من لقاحات كورونا.

وأشار البيان إلى أن الاصابات الجديدة توزعت على الولايات الفيدرالية على النحو التالي : بورغنلاند 19 وكارينثيا 42 والنمسا السفلى 141 والنمسا العليا 176 وسالزبورغ 93 وستيريا 102 وتيرول 89 وفورارلبرغ 56 وأخيرا العاصمة فيينا 287 حالة.

وزارة الصحة الصحة العاصمة كورونا توفى فيروس كورونا

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