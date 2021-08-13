الجمعة 13 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شرطة البيئة والمسطحات تضبط 4 مصانع غير مرخصة في الشرقية

شرطة البيئة والمسطحات
شرطة البيئة والمسطحات

وجّهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود في مجال حماية البيئة والصحة العامة من ضبط مصنعين "بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت 18 طن مواد خام أحبار و15 طن كرتون مجهولة المصدر، بالمخالفة لقانون الغش التجاري والتدليس بنطاق مديرية أمن الشرقية.

وأسفرت الجهود في مجال المواد الغذائية عن ضبط مصنعين "بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت 983 طن مواد غذائية مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية بنطاق مديرية أمن الشرقية.

شرطة البيئة والمسطحات حملات حافظات الجمهورية مصنعين بدون ترخيص

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وائل لطفي

ثمن الشرف

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