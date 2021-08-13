شرطة البيئة والمسطحات تضبط 4 مصانع غير مرخصة في الشرقية

وجّهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود في مجال حماية البيئة والصحة العامة من ضبط مصنعين "بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت 18 طن مواد خام أحبار و15 طن كرتون مجهولة المصدر، بالمخالفة لقانون الغش التجاري والتدليس بنطاق مديرية أمن الشرقية.

وأسفرت الجهود في مجال المواد الغذائية عن ضبط مصنعين "بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت 983 طن مواد غذائية مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية بنطاق مديرية أمن الشرقية.