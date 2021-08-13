فرق الإطفاء التونسية تتمكن من إخماد حرائق الغابات فى القيروان

تمكنت فرق الإطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بالقيروان بمساعدة التعزيزات التابعة للحماية المدنية من الولايات المجاورة، بالإضافة إلى فرق الإطفاء التابعة للإدارة العامة للغابات من السيطرة على الحريق الذي أتى على حوالي 1000 هكتار من أشجار الصنوبر والأعشاب الغابية.

وقد تم الإبقاء على فرق الإطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بالقيروان على عين المكان للقيام بالحراسة الوقائية.

وارتفع عدد الحرائق في تونس، خلال الأيام الأخيرة إلى 155 حريقًا، ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة، في وقت لم تستبعد السلطات أن تكون الحرائق بفعل فاعل، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وكانت إحصاءات سابقة في تونس تتحدث عن وقوع عشرات الحرائق، متباينة في الشدة، واندلعت الحرائق في مرتفعات تونس وغاباتها في شمال البلاد ووسطها، مما أدى إلى تدمير حظائر إيواء المواشي وحفظ العلف وبيوت النحل ومئات الأشجار.

وتسللت النيران إلى بعض منازل السكان في أرياف محافظات بنزرت وجندوبة والكاف، مما أدى وقوع انفجارات بسبب وجود قوارير الغاز المنزلي، مما زاد من قوة النيران وأجبر عددا من السكان على إخلاء منازلهم، ولحسن الحظ، لم تسفر الحرائق عن سقوط ضحايا.

وتوقع خبراء أن تنحسر الحرائق مع انخفاض درجات الحرارة، الجمعة، إذ من المرجح أن يصاحب ذلك سقوط أمطار.

وقال الناطق باسم الحماية المدنية، معز بوتريعة، إن وحدات الحماية المدنية مازالت تواصل إطفاء الحرائق في غابات محافظتي جندوبة وبنزرت بعد نجاحها في السيطرة على 80% من النيران المشتعلة، وأن النيران امتدت على ما يزيد على 150 هكتارا من الغابات.

وتابع: أنه جرى إخماد النيران في 9 حرائق من إجمالي 12 اندلعت في غابات عين دراهم وحمام بورقيبة وغار الملح وعين سمام والطويرف في ولاية جندوبة، في أقصى شمال غرب تونس بمحاذاة الحدود مع الجزائر.