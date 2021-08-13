المانجو بـ«15 جنيها.. أسعار الفاكهة «جملة» اليوم
استقرت أسعار الفاكهة في سوق العبور"للجملة" اليوم الجمعة، وسجل المانجو السكري من 15 : 21 جنيهًا للكيلو، والجريب فروت من 6-9 جنيهات للكيلو، والليمون البلدي تراوح من 4-7 جنيهات للكيلو.
سعر البرتقال صيفي من 3 : 5 جنيهات للكيلو.
سعر جريب فروت من 6 : 9 جنيهات للكيلو.
سعر الليمون بلدي 4 : 7 جنيها للكيلو.
أسعار العنب
سعر العنب البناتى الأصفر 6 : 9 جنيهًا للكيلو.
سعر العنب البناتى الأحمر 6 : 9 جنيهًا للكيلو.
أسعار التفاح
سعر التفاح المصري من 12 : 18 جنيهًا للكيلو.
سعر التفاح أمريكي إيطالي من 17 : 23 جنيها للكيلو.
أسعار البلح
سعر البلح الرملي 9 جنيهات للكيلو.
سعر البلح السيوي 20 جنيها للكيلو.
سعر بلح سلمى من 10 : 20 جنيهاً للكيلو .
سعر بلح بارحي من 15 : 25 جنيهاً للكيلو .
أسعار المانجو
سعر مانجو عويس من 20 : 50 جنيه للكيلو.
سعر مانجو هندي من 15 : 35 جنيه للكيلو.
سعر مانجو تيمور من 20 : 40 جنيه للكيلو.
سعر مانجو زبدية من 12 : 20 جنيه للكيلو.
سعر مانجو بلدي من 9 : 15 جنيه للكيلو.
سعر مانجو فص من 20 : 70 جنيه للكيلو.
مانجو سكري من 15: 21 جنيه للكيلو
أسعار المشمش
المشمش الصحراوي 9 : 17 جنيهًا للكيلو.
مشمش مستورد 20 جنيهاً للكيلو
أسعار الفاكهة
سعر الكنتالوب من 3 : 6 جنيهات للكيلو.
سعر الشمام من 3.5 : 5.5 جنيه للكيو.
سعر الرمان من 7: 11 جنيه للكيلو .
سعر البطيخ من 32 : 40 جنيهًا للواحدة وزن من (8 : 10 كجم).
سعر الخوخ البلدي عريشى من 10 : 20 جنيهات للكيلو.
سعر الأناناس 35 جنيهًا للكيلو
سعر الكمثرى المستوردة 30 جنيه للكيلو.
كمثري خشابي: 15:9 جنيهاً للكيلو
سعر الجوافة 5: 10 جنيه للكيلو .
سعر الكريز 30 جنيه للكيلو.
سعر الكيوي 26 جنيهًا للكيلو.
سعر الأفوكادو 40 جنيهًا للكيلو.
سعر الموز المستورد من 20 إلى 30 جنيهً
سعر برقوق سنتا روزا من 20 : 35 جنيهاً