الجمعة 13 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المانجو بـ«15 جنيها.. أسعار الفاكهة «جملة» اليوم

المانجو
المانجو

استقرت أسعار الفاكهة في سوق العبور"للجملة" اليوم الجمعة، وسجل المانجو السكري من 15 : 21 جنيهًا للكيلو، والجريب فروت من 6-9 جنيهات للكيلو، والليمون البلدي تراوح من 4-7 جنيهات للكيلو.

سعر البرتقال صيفي من 3 : 5 جنيهات للكيلو.

سعر جريب فروت من 6 : 9 جنيهات للكيلو.

سعر الليمون بلدي 4 : 7 جنيها للكيلو.

أسعار العنب

سعر العنب البناتى الأصفر 6 : 9 جنيهًا للكيلو.

سعر العنب البناتى الأحمر 6 : 9 جنيهًا للكيلو.

أسعار التفاح

سعر التفاح المصري من 12 : 18 جنيهًا للكيلو.

سعر التفاح أمريكي إيطالي من 17 : 23 جنيها للكيلو.

أسعار البلح

سعر البلح الرملي 9 جنيهات للكيلو.

سعر البلح السيوي 20 جنيها للكيلو.

سعر بلح سلمى من 10 : 20 جنيهاً للكيلو .

سعر بلح بارحي من 15 : 25 جنيهاً للكيلو .

أسعار المانجو

سعر مانجو عويس من 20 : 50 جنيه للكيلو.

سعر مانجو هندي من 15 : 35 جنيه للكيلو.

سعر مانجو تيمور من 20 : 40 جنيه للكيلو.

سعر مانجو زبدية من 12 : 20 جنيه للكيلو.

سعر مانجو بلدي من 9 : 15 جنيه للكيلو.

سعر مانجو فص من 20 : 70 جنيه للكيلو.

مانجو سكري من 15: 21 جنيه للكيلو

 

أسعار المشمش

المشمش الصحراوي 9 : 17 جنيهًا للكيلو.

مشمش مستورد 20 جنيهاً للكيلو

أسعار الفاكهة

سعر الكنتالوب من 3 : 6 جنيهات للكيلو.

سعر الشمام من 3.5 : 5.5 جنيه للكيو.

سعر الرمان من 7: 11 جنيه للكيلو .

سعر البطيخ من 32 : 40 جنيهًا للواحدة وزن من (8 : 10 كجم).

سعر الخوخ البلدي عريشى من 10 : 20 جنيهات للكيلو.

سعر الأناناس 35 جنيهًا للكيلو

سعر الكمثرى المستوردة 30 جنيه للكيلو.

كمثري خشابي: 15:9 جنيهاً للكيلو

سعر الجوافة 5: 10 جنيه للكيلو .

سعر الكريز 30 جنيه للكيلو.

سعر الكيوي 26 جنيهًا للكيلو.

سعر الأفوكادو 40 جنيهًا للكيلو.

سعر الموز المستورد من 20 إلى 30 جنيهً

سعر برقوق سنتا روزا من 20 : 35 جنيهاً

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وائل لطفي

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