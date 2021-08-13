المانجو بـ«15 جنيها.. أسعار الفاكهة «جملة» اليوم

استقرت أسعار الفاكهة في سوق العبور"للجملة" اليوم الجمعة، وسجل المانجو السكري من 15 : 21 جنيهًا للكيلو، والجريب فروت من 6-9 جنيهات للكيلو، والليمون البلدي تراوح من 4-7 جنيهات للكيلو.

سعر البرتقال صيفي من 3 : 5 جنيهات للكيلو.

سعر جريب فروت من 6 : 9 جنيهات للكيلو.

سعر الليمون بلدي 4 : 7 جنيها للكيلو.

أسعار العنب

سعر العنب البناتى الأصفر 6 : 9 جنيهًا للكيلو.

سعر العنب البناتى الأحمر 6 : 9 جنيهًا للكيلو.

أسعار التفاح

سعر التفاح المصري من 12 : 18 جنيهًا للكيلو.

سعر التفاح أمريكي إيطالي من 17 : 23 جنيها للكيلو.

أسعار البلح

سعر البلح الرملي 9 جنيهات للكيلو.

سعر البلح السيوي 20 جنيها للكيلو.

سعر بلح سلمى من 10 : 20 جنيهاً للكيلو .

سعر بلح بارحي من 15 : 25 جنيهاً للكيلو .

أسعار المانجو

سعر مانجو عويس من 20 : 50 جنيه للكيلو.

سعر مانجو هندي من 15 : 35 جنيه للكيلو.

سعر مانجو تيمور من 20 : 40 جنيه للكيلو.

سعر مانجو زبدية من 12 : 20 جنيه للكيلو.

سعر مانجو بلدي من 9 : 15 جنيه للكيلو.

سعر مانجو فص من 20 : 70 جنيه للكيلو.

مانجو سكري من 15: 21 جنيه للكيلو

أسعار المشمش

المشمش الصحراوي 9 : 17 جنيهًا للكيلو.

مشمش مستورد 20 جنيهاً للكيلو

أسعار الفاكهة

سعر الكنتالوب من 3 : 6 جنيهات للكيلو.

سعر الشمام من 3.5 : 5.5 جنيه للكيو.

سعر الرمان من 7: 11 جنيه للكيلو .

سعر البطيخ من 32 : 40 جنيهًا للواحدة وزن من (8 : 10 كجم).

سعر الخوخ البلدي عريشى من 10 : 20 جنيهات للكيلو.

سعر الأناناس 35 جنيهًا للكيلو

سعر الكمثرى المستوردة 30 جنيه للكيلو.

كمثري خشابي: 15:9 جنيهاً للكيلو

سعر الجوافة 5: 10 جنيه للكيلو .

سعر الكريز 30 جنيه للكيلو.

سعر الكيوي 26 جنيهًا للكيلو.

سعر الأفوكادو 40 جنيهًا للكيلو.

سعر الموز المستورد من 20 إلى 30 جنيهً

سعر برقوق سنتا روزا من 20 : 35 جنيهاً