الجمعة 13 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مد فترة المشاركة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي إلى 30 أغسطس

مهرجان القاهرة الدولي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

قررت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت ، مد فترة تلقى طلبات الاشتراك للعروض المسرحية المشاركة في الدورة الثامنة والعشرين حتى 30 أغسطس الجاري . 

و تقدم حتى الآن للمشاركة في التسابق بالدورة الثامنة والعشرين 74 عرضا من مختلف الدول الأجنبية حول العالم ، كما تقدم من العروض المصرية 51 عرضا، وجاء قرار إدارة المهرجان بالمد من أجل إتاحة فرصة زمنية أكبر للفرق التي لم تتمكن من إرسال ملفاتها . 

 وينطلق المهرجان يوم 14 ديسمبر المقبل ويستمر حتي 19 من نفس الشهر، و يتحمل المهرجان الدولي للمسرح التجريبي الإقامة والإعاشة والانتقالات الداخلية للفرق المشاركة بحد أقصى 15 فردا، وتتحمل الفرقة المشاركة المصروفات الإضافية من تذاكر طيران، شحن معدات وديكور، وغيرها، ويتم اختيار العروض المشاركة من خلال لجنة مشاهدة المهرجان، ويعتبر طلب المشاركة لاغيًا في حال عدم وجود فيديو العرض كامل ضمن طلب بالمشاركة.

وتشارك العروض ضمن مسابقة المهرجان الرسمية أو على هامش المهرجان، وتقدم العروض المشاركة ضمن برنامج المهرجان لليلتي عرض متتاليتين، ويمكن تقديم العرض لليالي إضافية خارج القاهرة بالتنسيق المسبق مع الفرقة.

وكانت قد أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة،  قرارًا بتشكيل مجلس إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في دورته المقبلة، على النحو التالي: «الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديرا المهرجان، وعضوية كل من: الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر والفنان حازم شبل».

رابط المشاركة والتقديم : 

https://cifet.org/?page_id=15256

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

ثمن الشرف

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