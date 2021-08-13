الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المنوفية : تنفيذ إزالات فورية لحالات تعدى على الأراضى الزراعية بمراكز شبين الكوم ومنوف وبركة السبع

إزالات فورية للتعديات على الأراضي الزراعية في 3 مراكز بالمنوفية

ازالة تعدى
ازالة تعدى

قال المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إنه خلال أيام العطلة الرسمية، جرى تنفيذ إزالات فورية لعدد 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى المحافظة والجهات الأمنية.

ولفت في بيان اليوم الجمعة، إلى تنفيذ إزالة فورية لعدد 4 حالات تعدٍ بناحية مليج بمركز ومدينة شبين الكوم على مساحات مختلفة، بإجمالي 212 مترًا تقريبًا، كما نفذت إزالة في المهد لحالة تعدٍ بناحية سدود بمنوف عبارة عن قواعد خرسانية.

وجرى تنفيذ إزالة فوريه لحالة تعدٍ بقرية شنتنا ببركة السبع على مساحة 200 متر، عبارة عن بناء بالطوب الأبيض والأسمنت وغرائز حديدية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وأكد وكيل وزارة الزراعة على إدارة حماية الأراضي برصد أي مخالفة، والتعامل بكل حزم مع أي حالة، و دوام المتابعة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين بالتعدي على أي مساحات زراعية بالمخالفة للقرارات الوزارية.
 

تعديات وزارة الزراعة محافظة المنوفية قانون وزارة الدولة

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