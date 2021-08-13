الجمعة 13 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تستقبل فريال أشرف بطلة «أوليمبياد طوكيو» (صور)

القوات المسلحة تستقبل
القوات المسلحة تستقبل فريال أشرف

في إطار الرعاية التي توليها القيادة العامة للقوات المسلحة لأبنائها من الأبطال الرياضيين، استقبلت القوات المسلحة اللاعبة فريال أشرف عبدالعزيز، التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة، استقبالاً حافلاً عقب وصولها إلى مصر بعد مشاركتها المتألقة في دورة الألعاب الأوليمبية «طوكيو 2020»، والتي توجت خلالها بالمركز الأول والميدالية الذهبية ضمن منافسات رياضة الكاراتيه  ميزان (+ 61 كجم).

وقدمت القوات المسلحة التهنئة للاعبة على أدائها المشرف باعتبارها سفيرة للشباب المصري في هذا المحفل الدولي.

القوات المسلحة تستقبل فريال أشرف

كما قدّمت القوات المسلحة التهنئة للاعب محمد إبراهيم السيد «كيشو»، أحد أبناء المؤسسة العسكرية، لحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية ضمن منافسات رياضة المصارعة الرومانية ميزان (76 كجم) في الحدث نفسه، وسط إشادة كافة الأوساط الرياضية العالمية بهذا الإنجاز العظيم الذي رسم البسمة على وجوه الشعب المصري، لترفع بذلك القوات المسلحة أرصدتها في الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع بمختلف الألعاب الرياضية.

القوات المسلحة تستقبل فريال أشرف

يأتي هذا الإنجاز نتيجة للتعاون المثمر والتنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية المصرية لخلق كوادر رياضية يتم تأهيلها وفقاً لأسس علمية مدروسة ومناهج تدريبية متطورة، تحت الرعاية الشاملة من القيادة العامة للقوات المسلحة لحصد البطولات بكافة المحافل الأوليمبية.

القوات المسلحة تستقبل فريال أشرف
القوات المسلحة تستقبل فريال أشرف
القوات المسلحة تستقبل فريال أشرف
القوات المسلحة تستقبل فريال أشرف

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثمن الشرف

الأكثر قراءة

خطوات الاستعلام عن لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة الرسمي أون لاين

بعد قرار العمرة.. موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021 يشغل اهتمامات الجميع

القوات المسلحة تستقبل فريال أشرف بطلة «أوليمبياد طوكيو» (صور)

طالع.. أسعار بورصة الدواجن الرئيسية في أسواق الجمعة واستقرار البيض

المكسيك تسجل 24 ألفًا و975 حالة إصابة جديدة بكورونا و608 وفيات‎‎

محاكمة 4 زوروا أوراق أرض صدر قرار بالتحفظ عليها ضمن أموال «الإخوان»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

ماجد حبته

إنهم يخلطون الدين بالفساد!

د هند جاد

مسموح بنصف خيانة

د. بهي الدين مرسي

تسعير الحواس الخمس

أسماء محفوظ

مصر الطيبة مش المتكلفة

سمر عادل

الاقتصاد التونسى تحت إدارة الإسلام السياسى

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

صور

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل توسع نطاق حملة التطعيم بجرعة تنشيطية من لقاحات «كورونا»

رسالة خاصة وتميمة يهودية.. طقوس افتتاح مكتب اتصال إسرائيلى في المغرب (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلى يجبر 5 مقدسيين على هدم منازلهم