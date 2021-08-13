«من دروس الهجرة النبوية.. التخطيط واعتماد الكفاءات».. موضوع خطبة الجمعة

نشرت وزارة الأوقاف خطبة جمعة اليوم، بعنوان: "من دروس الهجرة النبوية المشرفة.. التخطيط واعتماد الكفاءات"، مترجمة مكتوبة إلى تسع لغات ومرئية نشرت عبر موقع وزارة الأوقاف على يوتيوب إلى 7 لغات.

وقالت الأوقاف إنه في إطار واجبنا التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.

وأوضحت الأوقاف أن ذلك في ضوء ما قررته من نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا ، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية.

وجددت وزارة الأوقاف توجيهاتها للأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، ونشرت عبر موقعها الالكترونى نص الخطبة.

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كانت أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، فى أغسطس 2021 نهائية الحكم بتأييد قرار وزير الأوقاف بتنظيم موضوع الخطبة الموحدة ليوم الجمعة للأئمة والدعاة والخطباء على مستوى المساجد والزوايا بجمهورية مصر العربية، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً.



وطالب المدعون وعددهم ثمانون مواطناً بإلغاء قرار وزير الأوقاف بتنظيم موضوع الخطبة الموحدة للخطباء بالمساجد الزوايا وطالبوا الأخذ برأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بترك الخطيب حراً على حد زعمهم وطالبوا أيضا بخضوع المساجد لمشيخة الأزهر دون وزارة الأوقاف .