«الغرف التجارية»: الطقس السيئ أثر على أسعار الخضر والفواكه فى مصر

قال حاتم نجيب نائب، رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن الطقس السيئ أثر على أسعار الخضروات والفواكه، موضحًا أن بعض أصناف الفاكهة مثل المانجو والموز والمشمش والبرقوق، شهدت ارتفاعات في الأسعار ليس فقط بسبب الطقس السيئ وإنما باعتبارها أيضًا فواكه تصديرية، موضحًا أن التغيرات المناخية هذا العام أثرت بشكل كبير على إنتاج محصول المانجو الذي ارتفعت أسعاره بنسبة تراوحت بين 30 - 40%، بالإضافة إلى إصابته بـ"العفن الهبابي".

وأضاف «نجيب»، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن السلع الاستراتيجية من الخضر لم تشهد ارتفاعات ملحوظة باستثناء البطاطس التي ارتفعت أسعارها من 10 إلى 15% ليتراوح سعر الكيلو بين 5-6 جنيهات في سوق الجملة، و7 و8 جنيهات في سوق التجزئة، وتراوح سعر كيلو الطماطم من 1٫5 إلى 2٫5 جنيه في سوق الجملة، بينما في أسواق التجزئة من 3٫5 إلى 4٫5 جنيه للكيلو، والبصل بسعر من 2٫5 إلى 3٫5 جنيه للكيلو في سوق الجملة والفلفل بسعر 2٫5 جنيه للكيلو، والباذنجان من 2 إلى 3٫5 جنيه للكيلو في سوق الجملة، ومن 5 إلى 6 جنيهات في سوق التجزئة، بينما تراجعت أسعار البامية بنسبة 50% عن أسعارها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت قد شهدت البلاد موجات متتابعة من الطقس السيئ، ارتفعت خلالها درجات الحرارة لأكثر من 40 درجة مئوية، وسط تحذيرات من تأثير دخولها حزام التغيرات المناخية التى أثرت على مختلف دول العالم بدرجات متفاوتة على المحاصيل الزراعية وحجم الموارد المائية المتاحة، وانعكاس ذلك على أسعار مختلف السلع الغذائية.

التغير المناخى غير المسبوق، دفع الأطراف المعنية بالزراعة فى مصر إلى بدء التحرك لحصر الخسائر ووضع روشتة عاجلة للحد من الأضرار الناجمة عن الارتفاعات الكبيرة فى درجات الحرارة وتداعياتها السلبية على موسم الزراعات الصيفية، وفى مقدمتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة في قطاعاتها المختلفة التى شكلت لجان ميدانية للمرور على الزراعات بمختلف محافظات الجمهورية ورصد أي خسائر غير مألوفة نتيجة الطقس السيئ.