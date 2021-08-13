9 وفيات و397 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أرمينيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في أرمينيا، اليوم الجمعة، تسجيل 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و9 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 233 ألفًا و797 إصابة.

وأوضح المركز، حسبما أوردت وكالة أنباء "أرمنبرس" الأرمينية، أن 264 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 222 ألفًا و183 متعافيًا.

وتوفي 9 أشخاص إثر إصابتهم بفيروس "كورونا"، على مدار أمس، لتبلغ حصيلة الوفيات حتى الآن 4 آلاف و678 وفاة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.