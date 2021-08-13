الجمعة 13 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رغم كورونا.. أسهم أوروبا بصدد تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

بلغت الأسهم الأوروبية مستويات مرتفعة جديدة، اليوم الجمعة، وتمضي صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بفضل تفاؤل حيال موسم قوي لنتائج أعمال الشركات وتعاف مطرد من التراجع الاقتصادي الناجم عن الجائحة.


وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 %، بحلول الساعة 07:12 بتوقيت جرينتش ليبلغ مستوى قياسيا للجلسة العاشرة على التوالي، وكان قطاعا البيع بالتجزئة والسفر والترفيه في صدارة الرابحين.


وزاد سهم أديداس 1.8 %، بعد أن قالت الشركة إنها تبيع ريبوك إلى أوثنتيك براندز جروب مقابل 2.1 مليار يورو (2.5 مليار دولار)، وقفز سهم زوبلس لبيع الحيوانات الأليفة 40.4 % بعد أن قبلت الشركة عرض استحواذ بقيمة نحو ثلاثة مليارات يورو (3.5 مليار دولار) من شركة الاستثمار المباشر الأمريكية هيلمان اند فريدمان.

 

وكانت الأسهم الأوروبية، أمس الخميس، قد استقرت ليجري تداولها دون مستويات قياسية مرتفعة بقليل، إذ ساعدت الأرباح القوية التي حققتها مجموعة من شركات التأمين وأنشطة الاندماج والاستحواذ في بريطانيا، في تعويض انخفاض شركات التعدين.


واستقر المؤشر "ستوكس" 600 للأسهم الأوروبية في التعاملات الصباحية بعد ثمانية أيام متتالية من المكاسب القياسية.


وارتفع سهم شركة التأمين البريطانية أفيفا 1.8%، بعد أن قالت إنها ستعيد ما لا يقل عن أربعة مليارات جنيه إسترليني (5.5 مليار دولار) للمساهمين، بينما صعد سهم مجموعة زوريخ للتأمين 2.2 % بعدما أعلنت الشركة عن قفزة 60% في الأرباح التشغيلية في النصف الأول.


وقفزت شركة التأمين الهولندية إيجون 6.5%،  بعد إعلانها عن أرباح الربع الثاني التي جاءت أفضل بكثير من المتوقع.

وانخفضت أسهم شركات التعدين، ذ هوى سهم شركة التعدين العالمية ريو تينتو المدرجة في المملكة المتحدة 6.1 % بفعل تداول السهم مع انقضاء الحق في توزيع نقدي.


وصعد سهم "سينورلد جروب" 7.2%، بعدما قالت إنها تبحث إدراج نفسها أو إدراجًا جزئيًا لريجال التابعة لها في وول ستريت.


وقفز سهم ستوك سبيريتس جروب 42.5 %، بعد موافقة الصناديق التابعة لشركة الاستثمار المباشر سي.في.سيـ على الاستحواذ على شركة صناعة الفودكا المدرجة في لندن في صفقة تقدر قيمة الشركة بنحو 767 مليون جنيه إسترليني (1.1 مليار دولار).

المملكة المتحدة بريطانيا الاسهم الشركات الاستثمار الاوروبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثمن الشرف

الأكثر قراءة

بعد قرار العمرة.. موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021 يشغل اهتمامات الجميع

سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

إزالة 87 عقار بعزبة أبو قرن وتسكين 223 أسرة بمدينة «معا»

«مستثمرو بدر»: المجمعات الصناعية الجديدة ساعدت في زيادة حجم المنتجات المحلية

ماليزيا: إعطاء أكثر من 26 مليون جرعة من لقاح كورونا

محافظ القاهرة: وفرنا 62 مكانا ثابتا بالعاصمة لتلقي لقاح كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

ماجد حبته

إنهم يخلطون الدين بالفساد!

د هند جاد

مسموح بنصف خيانة

د. بهي الدين مرسي

تسعير الحواس الخمس

أسماء محفوظ

مصر الطيبة مش المتكلفة

سمر عادل

الاقتصاد التونسى تحت إدارة الإسلام السياسى

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

صور

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

محطة تل أبيب

المزيد

رسالة خاصة وتميمة يهودية.. طقوس افتتاح مكتب اتصال إسرائيلى في المغرب (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلى يجبر 5 مقدسيين على هدم منازلهم

فلسطين ترفض وتدين مشاريع التوسع الاستيطانى