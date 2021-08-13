رغم كورونا.. أسهم أوروبا بصدد تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي

بلغت الأسهم الأوروبية مستويات مرتفعة جديدة، اليوم الجمعة، وتمضي صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بفضل تفاؤل حيال موسم قوي لنتائج أعمال الشركات وتعاف مطرد من التراجع الاقتصادي الناجم عن الجائحة.



وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 %، بحلول الساعة 07:12 بتوقيت جرينتش ليبلغ مستوى قياسيا للجلسة العاشرة على التوالي، وكان قطاعا البيع بالتجزئة والسفر والترفيه في صدارة الرابحين.



وزاد سهم أديداس 1.8 %، بعد أن قالت الشركة إنها تبيع ريبوك إلى أوثنتيك براندز جروب مقابل 2.1 مليار يورو (2.5 مليار دولار)، وقفز سهم زوبلس لبيع الحيوانات الأليفة 40.4 % بعد أن قبلت الشركة عرض استحواذ بقيمة نحو ثلاثة مليارات يورو (3.5 مليار دولار) من شركة الاستثمار المباشر الأمريكية هيلمان اند فريدمان.

وكانت الأسهم الأوروبية، أمس الخميس، قد استقرت ليجري تداولها دون مستويات قياسية مرتفعة بقليل، إذ ساعدت الأرباح القوية التي حققتها مجموعة من شركات التأمين وأنشطة الاندماج والاستحواذ في بريطانيا، في تعويض انخفاض شركات التعدين.



واستقر المؤشر "ستوكس" 600 للأسهم الأوروبية في التعاملات الصباحية بعد ثمانية أيام متتالية من المكاسب القياسية.



وارتفع سهم شركة التأمين البريطانية أفيفا 1.8%، بعد أن قالت إنها ستعيد ما لا يقل عن أربعة مليارات جنيه إسترليني (5.5 مليار دولار) للمساهمين، بينما صعد سهم مجموعة زوريخ للتأمين 2.2 % بعدما أعلنت الشركة عن قفزة 60% في الأرباح التشغيلية في النصف الأول.



وقفزت شركة التأمين الهولندية إيجون 6.5%، بعد إعلانها عن أرباح الربع الثاني التي جاءت أفضل بكثير من المتوقع.

وانخفضت أسهم شركات التعدين، ذ هوى سهم شركة التعدين العالمية ريو تينتو المدرجة في المملكة المتحدة 6.1 % بفعل تداول السهم مع انقضاء الحق في توزيع نقدي.



وصعد سهم "سينورلد جروب" 7.2%، بعدما قالت إنها تبحث إدراج نفسها أو إدراجًا جزئيًا لريجال التابعة لها في وول ستريت.



وقفز سهم ستوك سبيريتس جروب 42.5 %، بعد موافقة الصناديق التابعة لشركة الاستثمار المباشر سي.في.سيـ على الاستحواذ على شركة صناعة الفودكا المدرجة في لندن في صفقة تقدر قيمة الشركة بنحو 767 مليون جنيه إسترليني (1.1 مليار دولار).