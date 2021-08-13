الجمعة 13 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تُمدد قرار منع السفر للخارج

كورونا
كورونا

مددت وزارة الخارجية بكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، التوصية الخاصة بالامتناع عن السفر للخارج لمدة شهر إضافي، مشيرة إلى استمرار تفشي جائحة كورونا، وسلالات الفيروس المتحورة، و لمنع زيادة حالات الإصابة الوافدة من الخارج.
وأوضحت الخارجية الكورية - في بيان أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية - أن التوصية ستدخل في حيز التنفيذ حتى الثالث عشر من سبتمبر المقبل، وتوصي الكوريين بعدم السفر إلى الخارج إلا في حالات الضرورة، وتوصي المواطنين بالخارج بالفعل باتخاذ تدابير إضافية للحفاظ على أمنهم.

إصابات كورونا في كوريا الجنوبية

فيما وأعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 1990 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 220 ألفا و 182 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول، إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2144 حالة.

ويشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في فبراير الماضي بتوزيع الجرعة الأولى من اللقاح على 21.98 مليون شخص، أي نحو 42.8 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 34 .51 مليون مواطن وحصل نحو 17.4 % أي نحو 8.93 مليون شخص على جرعتي اللقاح.

وتستهدف كوريا الجنوبية توزيع الجرعة الأولى من اللقاح على 36 مليون مواطن، أي نحو 70% من تعداد سكانها بحلول سبتمبر المقبل، أملا في تحقيق مناعة القطيع في نوفمبر المقبل.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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وائل لطفي

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