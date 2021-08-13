نقابة المهندسين بالإسكندرية تُنظم ندوة حول «الطاقة والتنمية المستدامة»

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، ولجنة الصناعة والطاقة برئاسة الدكتور حسـن لطفي، ندوة "الطاقـــة والتنمية المستدامة"، بحضور المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين، ووزير البترول والثروة المعدنية الأسبق.

ورحب الدكتور محمد هشام سعودي، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، بالمهندس أسامة كمال، باعتباره رمزًا متميزًا فى مجاله وله دورًا كبيرًا في نقابة المهندسين وخطوات تنموية للارتقاء بالمهنة.

وأضاف أن لجنة الصناعة والطاقة بالنقابة بالإسكندرية تناقش العديد من الموضوعات المهمة التى يستفيد منها المهندس، لكي يكون قادرًا على التغيير والإطلاع على كل ماهو جديد فى مجال الصناعة والطاقة.

فيما أشار الدكتور حسـن لطفي، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إلى أن تنظيم الندوة يأتي فى إطار سلسلة ندوات تهدف إلى إلقاء الضوء على المستجدات العلمية والهندسية والتكنولوجية ونشر الثقافة العلمية.

ولفت إلى أن الطاقة تعد من العناصر المهمة لتحقيق التنمية المستدامة وتشكل عاملاً أساسيا فى تحقيق دفع عجلة الإنتاج وتحقيق الاستقرار والنمو وتوفير فرص عمل وتحسين المعيشة، ولذلك فلا بد من مواكبة التحديات العالمية، مشيرًا إلى ضرورة تغيير ثقافة الاستهلاك للطاقة وتوفير مصادر بديلة للطاقة والاعتماد عليها للحد من مشكلة التلوث البيئى والاستهلاك المفرط للطاقة.

ومن جانبه؛ قال المهندس أسامة كمال، إن ما نشهده الآن على الساحة الإقليمية والعالمية خير شاهد على أن الطاقة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة تسمى القوة والاستدامة من يمتلكها يمتلك القوة ومن لا يملكها عليه أن يبحث عن بدائل تمنحه القوة.

وبين أن التنمية لها 4 محاور أساسية هى الأراضى، والمياه، والطاقة، والتشريعات والقوانين، موضحا أن مصر تمتلك العديد من المميزات؛ لتحقيق التنمية خاصة فى الأراضي الواسعة الممتدة والتى تساعد فى تحقيق التنمية مثل طريق الواحات والعلمين وطريق السويس.