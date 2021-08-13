اليابان تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم الجمعة، تسجيل رقما قياسيا في حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليومية التي تظهر عليها أعراض شديدة، إذ سجلت البلاد 1478 إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، حسبما ذكرت صحيفة (ماينيتشي) اليابانية، أن الإصابات الجديدة ارتفعت بمقدار 74 إصابة مقارنة باليوم السابق وتجاوزت الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في 25 مايو الماضي وبلغ 1413 إصابة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد مصابي كورونا الذين يعانون من أعراض شديدة كان يرتفع منذ أواخر يوليو الماضي.

وذكر المجلس الاستشاري لوزارة الصحة اليابانية، أمس الأول الأربعاء، أن ارتفاع إصابات كورونا في اليابان خاصة في العاصمة طوكيو حاد للغاية حتى أن الوضع أصبح يقترب من مستويات الكوارث الطبيعية.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.