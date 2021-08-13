الفلبين تمدد حظر دخول الوافدين من 10 دول بسبب طفرة كورونا «دلتا»

أعلنت الفلبين اليوم الجمعة، تمديد حظر دخول البلاد على المسافرين القادمين من 10 دول تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة بالطفرة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا المستجد، ولكنها سمحت لشركات الطيران باستئناف عمليات العبور الدولي (الترانزيت).

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية، هاري روك، إنه سيتم تمديد الحظر، الذي يشمل المسافرين القادمين من الهند وباكستان وبنجلاديش وسريلانكا ونيبال ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا، حتى 31 أغسطس الجاري.

وكانت الفلبين بدأت لأول مرة فرض قيود على المسافرين القادمين من الهند في 29 أبريل الماضي بسبب تفشي "دلتا" شديدة العدوى وسريعة الانتشار، ولكنها وسعت في وقت لاحق قائمة الحظر لتشمل دول أخرى.

وأضاف روك أنه على الرغم من تمديد حظر السفر، وافقت اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا على طلب شركات الطيران باستئناف رحلات الترانزيت.

وتابع المتحدث قائلا، إن عمليات الترانزيت ستقتصر على الدول أو الوجهات المدرجة بالقائمة الخضراء للدول التي تسجل عدد حالات إصابة منخفضة بفيروس كورونا.

وكانت الحكومة الفلبينية فرضت إغلاقا صارما في منطقة العاصمة مانيلا حتى يوم 20 أغسطس الحالي، وذلك في محاولة لوقف ارتفاع الإصابات بالطفرة "دلتا".

وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية أمس الخميس، تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا في البلاد، بواقع 12 ألفا و 439 إصابة جديدة، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 1.7 مليون حالة.

كما أشارت الوزارة إلى رصد 165 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 29 ألفا و 539.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.