مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد ببني سويف

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمدينة بنى سويف، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الجامعى وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية، يفيد باصطدام قطار بشخص ووفاته خلف مساكن موقف محي الدين بمدينة بنى سويف.

وتبين أنه أثناء مرور القطار اصطدام بشخص مجهول الهوية، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بذات الناحية مما نتج عنه وفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفى سياق آخر، لقى عاملان مصرعهما، وأصيب 11 أخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بين قريتي جرزا وطهما بمحافظة الجيزة بالطريق الصحراوي الغربي.

وقامت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق الفيوم بنقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي بمحافظة بنى سويف لقربها من مكان الحادث لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

ونقلت سيارات الإسعاف جثتين هامدتين وهما عزت بهلول همام 38 سنة، ومحمد زين 20 سنة، وتم إيداعهما مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابين وهم أحمد عبد الرحمن محمد 27 سنة مصاب بكسر بالذراع، وأحمد سيد كامل 22 سنة، مصاباً بخدوش بالساق اليمني، ومحمود إدريس 26 سنة مصابا بجروح وكدمات، وأحمد محمد حمزة 17 سنة مصابا بجروح وكسور.

كما أصيب عبد الرحمن قطب عبد الرحمن 27 سنة مصابا بجروح وكسور، موسى عادل 32 سنة مصابا بجروح، وحسن محمد راشد 20 سنة مصابا بنزيف بالمخ، وأسامة محمد جابر 30 سنة مصابا بجروح متفرقة، وحماده محمد عثمان 22 سنة مصابا بجروح وكسور، محمد عادل جابر 16 سنة مصاباً بسجحات بالجسم، والحسن محمد محمد راشد 21 سنة مصاباً كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

ووجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، بتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة للمصابين.