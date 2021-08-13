الجمعة 13 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

محافظ القاهرة: وفرنا 62 مكانا ثابتا بالعاصمة لتلقي لقاح كورونا

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

 قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن محافظة القاهرة وفرت ٦٢ مكانا ثابتا بالعاصمة لتلقي لقاح كورونا، بالإضافة إلى ٦ مراكز لإعطاء اللقاح للمسافرين طبقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

وأكد محافظ القاهرة، أن مديرية الصحة بالقاهرة وبالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة سوف توفر خدمة الوحدات المتنقلة من الأحد القادم، داخل الديوان العام والأحياء والمديريات، كما ستزور الوحدات المتحركة كافة المصالح الحكومية والوزارات والمساجد والكنائس والمصانع لإعطاء اللقاح للمواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة تستهدف تطعيم ٦٥ ألف مواطن يوميًا بالمجان على مستوى العاصمة سواء بالمراكز الثابتة أو الفرق المتحركة والقوافل الطبية.

وناشد محافظ القاهرة المواطنين الاستجابة لدعوة وزارة الصحة والسكان بضرورة الإسراع بحجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس تحسبًا لأي موجة متوقعة خلال شهر أكتوبر أو نهاية شهر سبتمبر القادمين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الحصول على اللقاح يتم من الساعة ٩ صباحًا بالمراكز من خلال التسجيل عبر موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة وتيسيرًا على المواطنين سيتم التسجيل بموقع إعطاء اللقاح.

وطمأنت وزارة الصحة المواطنين بشأن لقاحات كورونا مؤكدة أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية للمصريين وللأجانب.

كان شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة التعامل بحسم مع السيارات التي تقوم بإلقاء مخلفات البناء والهدم خارج المقالب المخصصة لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها على الفور.

وأكد محافظ القاهرة على أن رئيس الحى مسؤول رئيسى عن أعمال النظافة فى منطقته وأن نجاح منظومة النظافة يكمن فى قيام الأحياء بعملها، مطالبًا رؤساء الأحياء بالتواجد اليومى بالشارع لإحداث تغيير فى مستوى النظافة يلمسه المواطن الذى يعد رضاه عن النظافة هو الهدف الرئيسي للمنظومة الجديدة.
 

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تلقي لقاح كورونا تلقي لقاح كرونا بالقاهرة وزارة الصحة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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